Tierschutz Rettet das Huhn

Hannas Familie nimmt sechs Hennen auf. Die ersten Tage müssen sie noch im Stall verbringen, um sich an die neue Umgebung zu gewöhnen. Doch schon hier haben sie viel mehr Platz als vorher. Zum Vergleich: In der Massentierhaltung teilen sich fast 600 Hennen eine Fläche, die so groß ist wie ein Klassenraum.

Foto: Michael Löwa