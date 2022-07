Tierschutz-Unterricht in Simbabwe Auf den Wildhund gekommen

In der Mittagshitze pirscht Professor durch den dichten Wald. An einem Baum bleibt er stehen, er schaut sich die Blätter ganz genau an, dann sucht er nach Biss-Spuren an der Rinde. War hier ein Impala unterwegs oder vielleicht ein Kudu? Professor macht sich Notizen in seinem Baumkunde-Heft. Er weiß: Wo sich Beutetiere aufhalten, fühlen sich auch Wildhunde wohl.