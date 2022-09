EXIT - Der Fluch von Ophir (USM)

Das sagt die Fachjury: »Der Schriftsteller Tony Harlane ist spurlos verschwunden. Wir bekommen den Auftrag, ihn zu finden und erfahren, dass der Schriftsteller zuletzt in den Wichita Mountains in Oklahoma über Spukhäuser recherchiert hat. Was gibt es für Gerüchte über die Gegend, in der unsere Suche beginnt? Und gibt es wirklich eine Stadt aus Gold? Spannend vereint das Game die Spielmechaniken von Escape-Rooms und den beliebten ›Exit‹-Spielen. Kreative, kniffelige und auch klassische Rätsel versprechen gute Unterhaltung für Nachwuchs-Schnüffler:innen und Adventure-Fans.«

INFLAMMANIA 2 – Fight to Cure: ein Entzündungsspiel (Universitätsklinikum Erlangen, Medizinische Klinik 3 - Rheumatologie und Immunologie)

Das sagt die Fachjury: »Diese App schafft etwas, was wir unter Edutainment verstehen: Sie verbindet wunderbar Spielspaß und Wissensvermittlung. Es reicht nämlich nicht, Wissen nur mit hippen Bildern und Texten zu hinterlegen. Diese App zeigt mithilfe spielerischer Elemente sehr gut, wie sich Infektionen und Krankheiten im Körper ausbreiten. Durch die unterschiedlichen Figuren und ihre Funktionen bleibt einiges Wissen allein durchs Spielen hängen. Wer sein Wissen vertiefen möchte, kann das im Immuxikon nachlesen. Hier wird nicht versucht, das Wissen frontal einzutrichtern. Tolle App! Macht Spaß.«

Willi und die Wunderkröte (Tivola Games)

Das sagt die Fachjury: »›Willi und die Wunderkröte‹ ist ein wirklich schön gezeichnetes Spiel, das mit einer interessanten Steuerung für langanhaltenden Spielspaß sorgt. Und Spaß macht das Spiel von Anfang an. Ganz nebenbei erfahren die Spieler:innen jede Menge über die unterschiedlichsten Krötenarten und ihre jeweiligen besonderen Eigenschaften. Diese werden erzählt von Willi, der Kindern aus der Sendung ›Willi wills wissen‹ bestens bekannt ist. Am besten haben an dem Spiel die schön gestalteten Level und die sich kontinuierlich steigernde Komplexität der Krötenfähigkeiten gefallen.«

Urban Riders (Villa Hirschberg Online)

Das sagt die Fachjury: »In ›Urban Riders‹ sind wir als Fahrradkurier:in in der Großstadt unterwegs. Auf drei Spuren wechseln wir hin und her, um Hindernissen auszuweichen. Eine plötzlich geöffnete Fahrertür, ein von hinten drängelnder Lastwagen oder ein Hund, der vors Rad springt – all dies kennen Fahrradfahrer in Städten. Spielende nehmen unterschiedliche Jobs an, transportieren Dokumente oder Blutkonserven, die sie ans Ziel bringen müssen. Schon grafisch ein Hammer. Wählt man beim ersten Öffnen der App das Alter unter 12 Jahren aus, werden Stürze weniger dramatisch dargestellt.«

One Hand Clapping (Handy Games)

Das sagt die Fachjury: »In ›One Hand Clapping‹ wird deine Stimme zum zweiten Controller. Singe oder summe dir deinen Weg durch die vielen bunten Welten und bekämpfe die dort herrschende Stille. Zwar machen Rhythmus und Tonhöhe einen Unterschied, jedoch muss niemand eine professionelle Gesangsstimme haben. So lösen wir Puzzles und manövrieren uns durch die Level. Gesang setzt Transportmittel wie Fahrstühle in Bewegung. Die Spielatmosphäre sowie der Soundtrack sind beruhigend, was das Spiel zu einer kinderfreundlichen Sonntagnachmittagsbeschäftigung macht. Die Spielmechanik ist interessant, kreativ und einzigartig. Sehr, sehr lustig und spannend.«

Skillstar - Erfülle die Mission Verbraucherhelden (Stiftung Jugend und Bildung)

Das sagt die Fachjury: »Fragt man Kinder, womit sie später ihren Unterhalt verdienen wollen, antworten immer mehr: Social-Media-Star. Und an diese Kinder richtet sich dieses Spiel. Es zeigt, dass alle Helden mal mit ganz wenigen Follower:innen angefangen haben. Und damit die Zuschauerschaft wächst, reicht es nicht, nur regelmäßig zu posten und auf Kommentare zu reagieren, sondern man muss auch an seinen Skills arbeiten – in der Software simuliert durch Minigames, die auch noch Spaß machen. Eine tolle Botschaft, die überdies auch noch ohne erhobenen Zeigefinger auskommt.«

Fiete Brainbox - Beta (Ahoiii)

Das sagt die Fachjury: »›Fiete Brainbox‹ beinhaltet mehrere Themenwelten (Ozean, Wald, Zahlen) mit inhaltlich passenden Minispielen. Spieler:innen können einen individualisierbaren (geschlechtsneutralen) Charakter erstellen, um die Brainbox zu erkunden. In jeder Themenwelt gibt es eine schön illustrierte interaktive Karte mit Infopunkten. Ein Klick auf Infopunkte teilt kompakt formulierte Informationen. Das in verschiedenen Levels erlernte Wissen kann durch ein Quiz abgefragt werden. In jeder Themenwelt sind Minispielformen zu finden (Sudoku, Kreuzworträtsel, Baukasten, mit Pixeln zeichnen, Winkel ausmessen, Wörter buchstabieren). Um die App werbefrei zu nutzen, muss man ein Abo abschließen.«

EZRA (Landesverband Kinder- und Jugendfilm Berlin e. V.)

Das sagt die Fachjury: »Ein temporeiches Point-and-Click-Adventure, das engagiert der Frage nachgeht, wie man hierzulande an politischen Diskussionen teilnehmen und seinen Standpunkt finden und vertreten kann. Witziger Dreh: Die freche Ezra erklärt ihrem Opa die Rolle von Social Media und öffentlicher Kommunikation. Das Spiel widmet sich relevanten Themen und trifft den richtigen Ton. Es erzählt schwierige Themen auf leichte Art, ohne unzulässig zu vereinfachen.«

musiculum SPIEL (musiculum Kiel / Off The Beaten Track)

Das sagt die Fachjury: »In der App wird die Musik spielerisch erlernt. Die drei Spielvarianten – Zuordnen, Töne finden und Zusammenbauen – sind leicht zu bedienen, und die Aufgaben sind intuitiv zu verstehen. Es bedarf keiner Tutorials oder anderer Erklärungen. Das Spiel ist kindgerecht und schön gestaltet. Affe, Elefant und Co. führen einen durch die Mini-Games. Ein wichtiges Thema ist die Instrumentenkunde. Hier gibt es Tonbeispiele und Bildbeispiele zu Blas-, Saiten-, Akustik- und Schlaginstrumenten. Das Zusammenbauen der Instrumente vermittelt Nachwuchsmusiker:innen, wie diese zusammengesetzt sind. Wenn nötig, gibt es Hilfestellungen.«

Kreative Apps für die Schule – Bundle (Fox and Sheep)

Das sagt die Fachjury: »Ein wirklich sehr intuitives Grafikprogramm für alle Kinder ab fünf Jahren. Uns beeindruckt, dass das Spiel komplett ohne Erklärtexte auskommt. Das Programm ist deshalb geeignet, schon kleinen Künstler:innen den Einstieg in die Welt der Grafikprogramme zu ermöglichen. Für kleine und große Hände empfiehlt sich die Installation auf einem Tablet mehr als auf einem Smartphone, denn die kleinen ›Anfasser‹ sind manchmal etwas schwer zu treffen. Die Gestaltung ist kindgerecht und die Figuren und Töne sind lustig. Außerdem können auch eigene Geräusche aufgenommen werden. Kinder probieren sich hier frei und kreativ aus.«