Alles begann vor ziemlich genau hundert Jahren. Bis zum Jahr 1922 wurden im Tal der Könige 61 Grabstätten entdeckt. Viele Ägyptologen und Schatzsucher glaubten, dass es dort nichts mehr zu holen gäbe. Doch Howard Carter war anderer Meinung. Er vermutete dort das Grab des Pharaos Tutanchamun. Jahrelang suchte er danach – bis am 4. November 1922 angeblich ein Junge, der für die Wasserversorgung von Carters Arbeitern zuständig war, über eine Stufe stolperte. Weitere Stufen wurden freigelegt. Carter sah ein königliches Siegel und wusste, dass er einen besonderen Fund gemacht hatte. Er benachrichtigte seinen Geldgeber Lord Carnarvon, der für die Öffnung des Grabes aus Großbritannien anreiste. Am 26. November war es so weit: Carter schlug ein Loch in die Grabwand und erspähte dahinter »wundervolle Dinge«: kostbare Statuen, prächtig bemalte Truhen, zerlegte Streitwagen.