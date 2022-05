Doch, Deutschland hat die Ukraine bisher allerdings ausschließlich mit leichten Waffen unterstützt. Darunter versteht man zum Beispiel Maschinengewehre oder Panzerfäuste. Auch Munition wurde geliefert. Und Deutschland hat unterstützt, indem zum Beispiel Sachen für die medizinische Versorgung in die Ukraine geliefert wurden.

Was sind schwere Waffen?

Zu den schweren Waffen gehören Kampfflugzeuge, Kampfschiffe und Panzer, also richtig großes militärisches Gerät. In die Ukraine will Deutschland unter anderem sogenannte Flugabwehrpanzer schicken.