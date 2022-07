Dein SPIEGEL: Die Mitarbeitenden des Nothilfe-Teams des UNHCR verpflichten sich, innerhalb von 72 Stunden überall auf der Erde einsatzbereit zu sein. Was macht man in dem Job genau?

Moser: Als Nothelferin sitzt man auf gepackten Koffern, denn man kann jederzeit zu einem Einsatz in eine Region geschickt werden, in der Flüchtlinge dringend Hilfe benötigen. Die Nothelfer bekommen ein zweiwöchiges Training, das auf die Arbeit in Krisengebieten vorbereitet. Man weiß jedoch nicht, wohin man gehen wird und was einen dort erwartet. Ich war selbst als Nothelferin in mehreren Ländern, beispielsweise in Äthiopien.