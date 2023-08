Waldrapp, Schweinswal, Rotfuchs – in Deutschlands Natur leben jede Menge Tierarten. Wegen der Ausbreitung des Menschen sind aber viele von ihnen gefährdet – oder sogar vom Aussterben bedroht. In der Titelgeschichte von »Dein SPIEGEL«, dem Nachrichten-Magazin für Kinder, geht es um die Probleme, denen die Wildtiere hierzulande ausgesetzt sind, und um die Hilfe, die sie von Menschen erhalten. Außerdem im Heft: ein Feld, vier Tore, keine Keeper – wie der DFB den Kinderfußball mit einer neuen Spielform revolutionieren will. »Dein SPIEGEL« gibt es am Kiosk, ausgewählte Artikel online. Erwachsene können das Heft auch hier kaufen:

Bei meine-zeitschrift.de bestellen

Bei Amazon bestellen