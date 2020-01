Bele spielt Handball, seit sie sechs war. Ihr Team ist die Hamburger Spielgemeinschaft HTS / BW96. Weil Bele so schnell ist, spielt sie auf derselben Position wie Uwe: Linksaußen. Silas lebt in Limburgerhof. Das ist in der Nähe von Mannheim, wo die Rhein-Neckar Löwen zu Hause sind. Silas ist ein Fan der Mannschaft. Er selbst spielt aber lieber Tischtennis.

Martin Pötter / SchreiberPötter