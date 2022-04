Die Vermessung des Waldes beginnt mit 80.000 Geheimnissen. An so vielen geheimen Punkten gucken Forschende sich alle zehn Jahre die Bäume an. Die Punkte sind über ganz Deutschland verteilt, an jedem ist ein Stück Eisen im Boden eingegraben, das mithilfe eines Metallsuchgeräts aufgespürt wird.