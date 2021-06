Foto: Illustration: Mathias Barth

Wahl-Abc für Kinder A wie Abgeordnete

Am 26. September entscheiden die Menschen in Deutschland, wie viele Abgeordnete welcher Partei in den Bundestag einziehen. Wer sind eigentlich diese Abgeordneten? Und was ist ihre Aufgabe? Das erklären wir hier.