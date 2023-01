Armut zu messen ist sehr schwierig. Fachleuten zufolge gilt als arm, wer weniger als 1,90 Euro pro Tag zur Verfügung hat – also sehr, sehr wenig Geld. Diese Art von Armut nennt man »absolute Armut«. In Afrika, Asien oder Südamerika gibt es viele Millionen Menschen, die in absoluter Armut leben. Sie leiden großen Hunger, müssen auf der Straße schlafen und können nicht zum Arzt gehen, selbst wenn sie sehr krank sind. Das ist in Deutschland nicht so. Hier sieht Armut anders aus: Jemand ist arm im Vergleich zu den anderen, die im Land leben. Fachleute sprechen von »relativer Armut«.