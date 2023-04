Ostern feiern Christen immer am ersten Sonntag nach dem ersten Vollmond im Frühling. Diese Regel haben Bischöfe im Jahr 325 nach Christus festgelegt. An Ostern wird gefeiert, dass, so erzählt es die Bibel, Jesus von den Toten auferstanden ist. Und zwar am dritten Tag nach dem jüdischen Pessachfest, an einem Sonntag. Deshalb wird Ostern auch immer an einem Sonntag gefeiert. Doch warum nicht immer am gleichen?