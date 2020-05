Dieser Mensch wurde vor rund 2000 Jahren in einem Moor in Schleswig-Holstein bestattet. An den meisten Orten hätten Insekten und Bakterien die Leiche längst vollständig zersetzt. Doch im wassergetränkten Moorboden fehlt solchen Lebewesen buchstäblich die Luft zum Atmen. Deshalb sind Moorleichen oft sehr gut erhalten.

CHRISTOPH KELLER / VISUM