»Viele Themen sind persönlich«

Peter Sohn, 45, ist der Regisseur von »Elemental«. Wie die Eltern der Hauptfigur Ember haben auch seine Eltern ihre Heimat verlassen, um in einem anderen Land zu leben.

Dein SPIEGEL: Am Anfang des Films kommt Embers Familie aus ihrem Heimatland nach Element City – so wie Ihre Eltern einst aus Südkorea in die USA gezogen sind. Erzählen Sie in »Elemental« Ihre Lebensgeschichte?

Sohn: Der Film ist keine Autobiografie, aber viele Themen sind persönlich. Als ich an »Elemental« gearbeitet habe, habe ich mit meiner Mutter eine Tour durch New Yorker Stadtteile wie Chinatown, Little Italy oder die Bronx gemacht, wo ich aufgewachsen bin. Einfach um mich inspirieren zu lassen: In Element City haben Feuer, Wasser, Erde und Luft ihren eigenen Stadtteil.

Dein SPIEGEL: Für wen ist der Film gedacht?

Sohn: Für alle Menschen. Als Kind von Einwanderern wollte ich keine Filme sehen, die speziell für Leute wie mich gemacht waren. Ich mochte die Filme am liebsten, die alle sehen wollten. Viele Themen kennt jeder, wie Liebe oder das Verhältnis zu den eigenen Eltern. Aber es gibt auch spezielle Witze, die mit meiner Lebensgeschichte zu tun haben.

Dein SPIEGEL: Welchen zum Beispiel?

Sohn: Mein Vater hat am Anfang in New York Hot Dogs verkauft, um Geld zu verdienen. Embers Vater verkauft in seinem Laden »Hot Logs«: heiße Holzscheite.