Schon zehn Minuten lang schaut Meinersmann vor sich auf dem Bildschirm. In der Ferne leuchten die Taschenlampen der Helferinnen und Helfer, die um die Wiese herum auf ihren Einsatz warten. In der Dunkelheit über ihnen blinkt und surrt die Drohne. Dann taucht auf dem Bildschirm plötzlich ein gelber Fleck auf. Meinersmann hält die Drohne an, sie schwebt jetzt in der Luft. »Alarm, Alarm, einer bitte unter die Drohne gehen«, sagt er in sein Funkgerät. Ein Helfer antwortet: »Mach ich.« Kurz darauf erscheint ein zweiter gelber Punkt auf dem Bildschirm, der sich langsam fortbewegt. »Das ist Jürgen«, sagt Meinersmann und spricht wieder in sein Mikrofon. »Jürgen, die Richtung ist gut, jetzt Links halten, 90 Grad links.« Der zweite gelbe Punkt, der Jürgen ist, steuert jetzt direkt auf den ersten zu, der ein Rehkitz sein könnte. »Stopp! Nicht so schnell. Ja, so ist gut. Jetzt fünf Schritte voraus. Eins, zwei, drei, vier…« Helfer Jürgen hat den gelben Fleck erreicht. Norbert Meinersmann blickt gespannt auf den Bildschirm. Für einige Sekunden ist es still. Dann rauscht es aus Meinersmanns Funkgerät: »Es ist ein Kitz, wir haben eins.«