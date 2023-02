Was ist überhaupt künstliche Intelligenz, abgekürzt KI? »Im Prinzip«, sagt Wieland Brendel, Forscher am Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme in Tübingen, »kann man all das, was man einem Computer beibringt, als KI bezeichnen. Im engeren Sinne meint KI aber die Automatisierung komplexer Entscheidungen. Die Herangehensweise hat sich mit der Zeit verändert: Noch vor 20 oder 30 Jahren hat man Computern feste Regeln einprogrammiert. Beim Schreiben einer Übersetzungs-Software haben zum Beispiel Heerscharen von Sprachexperten komplexe Regeln für alle möglichen Spezialfälle definiert. Heute geben wir der Maschine nicht mehr ganz genau vor, wie sie ihre Aufgabe zu erledigen hat. Die Maschine lernt, selbst eine Lösung zu finden.«