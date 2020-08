Für Kinder erklärt Wie man Verschwörungstheorien erkennt

Ein Hut aus Alufolie kam vor vielen Jahren in einer Science-Fiction-Geschichte vor. Heute ist "Aluhut-Träger" ein nicht so netter Begriff für Leute, die an Verschwörungstheorien glauben. Das Wort Verschwörungstheorie ist übrigens umstritten: Eine Theorie hat eine wissenschaftliche Grundlage. Manche Menschen meinen, man sollte lieber etwas wie Verschwörungs-Idee oder Verschwörungs-Erzählung sagen. Aber Verschwörungstheorie ist der übliche Begriff.

Foto: SHUTTERSTOCK/SUZANNE TUCKER