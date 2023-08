Inzwischen hat Florian Ostermann das Galaxy A54 in einen anderen Raum gebracht. Hier sieht es aus wie in einem Science-Fiction-Film. Die Wände sind vollständig mit langen Keilen aus Schaumstoff bedeckt, die spitz in das Zimmer hineinragen. Und in einer Ecke steht ein Schiebewagen, auf dem ein Kopf aus schwarzem Kunststoff befestigt ist. »Die Dinger an den Wänden sind Absorber und verhindern, dass es hier hallt«, erklärt Ostermann und tritt an den Kopf heran. »Und das ist Schorsch.«