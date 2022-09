Dein SPIEGEL: Menschen arbeiten aber ja nicht überall gut zusammen, sie bekämpfen sich auch. Was sagen Sie zum Krieg in der Ukraine?

Harari: Für mich ist das eine Tragödie für die Menschen in der Ukraine. Aber auch für alle anderen auf der Welt. In vielen Epochen der Geschichte war es zwar üblich, dass stärkere Länder schwächere Länder überfielen. Aber in den letzten Jahrzehnten haben sich große Teile der Weltgemeinschaft darauf geeinigt, dass so ein Verhalten nicht mehr in Ordnung ist. Der russische Präsident Wladimir Putin hat diese Übereinkunft gebrochen. Viele Länder werden nun mehr Geld für das Militär ausgeben. Auch das war in früheren Zeiten üblich: Könige und Sultane steckten den Großteil des Steuergelds in ihre Armeen. Erst in letzter Zeit haben wir mehr Geld für Bildung oder das Gesundheitssystem ausgegeben.