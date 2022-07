Los geht es am ersten Tag mit dem 100-Meter-Sprint, dann folgen Weitsprung, Kugelstoßen, Hochsprung und der 400-Meter-Lauf. Der zweite Tag beginnt mit dem 110-Meter-Hürdenlauf. Weiter geht es mit Diskuswurf, Stabhochsprung, Speerwurf und dem abschließenden 1500-Meter-Lauf. Die Leistungen in den einzelnen Disziplinen werden in Punkte umgerechnet. Die vielen verschiedenen Sportarten findet Niklas gar nicht so schwierig. »Die habe ich drauf«, sagt er. Hart werde es vor allem, wenn man eine Disziplin in den Sand setze. »Dann muss man sofort den Kopf freibekommen.«