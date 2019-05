40 Jahre "Alien"-Filme Der Monster-Erfolg

Es ist die Szene nach dem "Puh, alles wieder gut!"-Moment. Kane, Crew-Mitglied des Raumfrachters "Nostromo", hatte eine unbekannte Kreatur auf seinem Gesicht sitzen, die ihn ins Koma versetzte und ihm die Luft abdrehte, sobald man sie berührte. Nun ist sie von allein abgefallen, er sitzt zum Essen mit der restlichen Besatzung am Tisch. Alle scherzen, Kane macht sich den Teller voll, stopft sich die ersten Nudeln in den Mund, als er sich verschluckt. Oder ist das gar kein Verschlucken?

Er windet sich auf dem Tisch unter Schmerzen, die anderen müssen ihn festhalten. Unter seinem Shirt platzt etwas, alles ist voller Blut, dann bricht es endgültig aus seiner Brust hervor: das Alien. Klein noch, aber schon abstoßend. Nach einem drohenden Rundblick verschwindet es in den Fluren der "Nostromo". Zurück bleibt die geschockte Crew und der ebenso geschockte Zuschauer.

Die Sequenz dauert nur etwas über zwei Minuten, aber sie ist eine der berühmtesten der Filmgeschichte und steht in Sachen Schock und Horror gleich neben der Duschszene in "Psycho". Regisseur Ridley Scott filmte sie mit vier Kameras zugleich, damit die Reaktionen echter wirkten.

Die Schauspieler wussten zwar ungefähr, was passieren würde - Veronica Cartwright als Lambert aber war anzusehen: Sie rechnete nicht damit, dass so viel Blut spritzen und sie einiges davon abbekommen würde. "Wenn ein Schauspieler nur spielt, als erschrecke er sich, dann wirkt das nicht authentisch", sagte Ridley Scott.

Am 25. Mai 1979 lief "Alien" in den US-Kinos an, auch nach 40 Jahren hat diese Szene nichts von ihrem Schrecken verloren. Dabei dachte Drehbuchautor Dan O'Bannon beim Schreiben nicht, dass es der Schockmoment werden würde. "Ich wollte einfach relativ früh im Film etwas machen, das Grenzen überschreitet. Eine Szene, die so entsetzlich ist, dass man sie nicht drehen sollte", zitiert ihn die Website tested.com. "Den Rest des Films muss man dann nur noch sicherstellen, dass genug dunkle Ecken in den Gängen sind, in denen man nichts sieht, so dass der Zuschauer schon mit den Zähnen klappert beim Gedanken daran, was wohl als Nächstes Schreckliches passiert."

Verfolgung wie bei Pac-Man

Genau daran hielt sich Scott. Die zweite Hälfte des Films ist ein Katz-und-Maus-Spiel in klassischer Horrorfilm-Manier. Das Alien schnappt sich ein Crewmitglied nach dem anderen, und die langen, düsteren und unübersichtlichen Flure der "Nostromo" samt Geräuschkulisse sind der passende Ort dafür.

In Sachen Spannung setzte der Film Maßstäbe. Dazu sorgt in den letzten Minuten Stroboskop-Licht für eine noch dichtere Atmosphäre. Das wurde später oft kopiert, hat aber die Wirkung des Originals selten erreicht.

Das Monster erst spät zu zeigen und immer noch ein wenig im Dunklen zu lassen - dieses Erfolgsmodell hatte einige Jahre zuvor schon bei "Der weiße Hai" funktioniert. Bei "Alien" gab es dafür auch andere Gründe: Es fehlte an Geld für Special Effects, zudem war die Technik noch nicht weit genug.

So schlüpfte der hünenhafte, über zwei Meter große Bolaji Badejo in das Alien-Kostüm (siehe Fotostrecke). Und weil Scott Angst hatte, das Monster könnte dadurch allzu menschlich wirken, ist es fast nie ganz oder von vorn zu sehen.

Gänsehaut war dem Zuschauer garantiert, auch ohne weitere Splatter-Effekte. Scott schaffte mit einfachsten Mitteln Spannung, etwa als sich Kommandant Dallas in die Lüftungsschächte begibt, um dem Alien mit einem Flammenwerfer den Garaus zu machen: Wie bei einem Pac-Man-Spiel verfolgen die anderen am Monitor, wo er und das Alien sich gerade befinden. "Ping, ping, ping", plötzlich kommt es auf ihn zu, er sieht immer noch nichts, entscheidet sich für den falschen Weg - mit einem klassischen Jumpscare, einem Schreckmoment, endet die Szene. Und das Dasein von Dallas.

Was lauert da hinter der nächsten Ecke?

Wie konnte Scott damals den Zuschauern fast eine Stunde das Monster vorenthalten? In der ersten Hälfte des Films passiert wenig, fast nichts; die kühle, klaustrophobische Atmosphäre an Bord der "Nostromo" beherrscht die Szenerie. Die Crew-Mitglieder sind Jedermanns, die sich schon mal über ihr Salär beschweren, keine stylishen Weltraumhelden. Wobei Scott auch um Sigourney Weaver herum tolle Schauspieler geschart hatte: Ian Holm als herrlich ausdruckslosen Roboter, dazu Harry Dean Stanton, John Hurt und Veronica Cartwright - auch in einem Monsterfilm muss das menschliche Ensemble stimmen.

Den Spannungsaufbau unterstützten das Produktions- und Sounddesigns und die eindringliche Musik von Jerry Goldsmith: Lauert da schon etwas hinter der nächsten Ecke? Welches Crewmitglied spielt hier ein falsches Spiel, was hat es mit diesem Notsignal und den Eiern auf diesem Planeten auf sich? Und was ist das für ein Ding auf dem Gesicht von Kane? Dem Sog kann der Zuschauer kaum entrinnen, spätestens ab der obskuren "Geburtsszene".

"Body Horror" - platzende Schädel, wandelnde Tote Wurmbefall: David Cronenberg gilt als Meister des "Body Horror". Der erstmals 1986 im Magazin "Screen" verwendete Begriff meint allerlei eklige Veränderungen im Filmgeschehen - Mutationen, Verstümmelungen, Metamorphosen. Oder Parasitenbefall, wie in Cronenbergs Debüt "Shivers" von 1975: Ein gezüchteter Parasit soll die Funktion kranker Organe übernehmen, gerät außer Kontrolle und befällt Menschen eines Wohnkomplexes. Die wurmähnliche Kreatur vermehrt sich im Wirtskörper, die Nachkommen suchen Körperöffnungen, um das nächste Opfer zu infizieren. Sie brechen auch mal aus Bauch oder Kopf hervor - was Cronenberg blutig filmte. Sturzgeburt: Ridley Scott kopierte 1979 Cronenbergs Idee. In "Alien" pflanzt ein mysteriöser außerirdischer Organismus ein blutdürstiges Geschöpf in den Körper eines Mannes ein. Die "Geburt" überlebt der arme Teufel nicht. Das Biest zerfetzt seinen Torso und verschwindet in den Gängen des Raumschiffs Nostromo. Bald geht es auf die Jagd. Und wird immer größer... Nur Ellen Ripley, gespielt von Sigourney Weaver, entkommt dem Wesen - zumindest im ersten Teil. Blutdurst: Drastisch ist auch David Cronenbergs zweiter Spielfilm "Rabid" (1977). Einer schwer verwundeten Frau wird ein zellkernveränderndes Gewebe transplantiert, das sie zwar rettet, aber mit der Zeit wächst ihr eine penisartiges Geschwulst unter der Achsel. Dieses Organ saugt Blut von Menschen und verwandelt sie in Zombies. Cronenberg, der früher anarchische Underground-Filme gedreht hatte, verwischte hier die Grenzen zwischen den Geschlechtern. Für Aufsehen sorgte seine Wahl der Hauptdarstellerin: Er engagierte den vormaligen Pornostar Marilyn Chambers. Rummsbumms: Mit "Scanners" von 1981 setzte David Cronenberg neue Maßstäbe im Horror-Genre. Als erster Regisseur präsentierte er in Nahaufnahme einen platzenden menschlichen Kopf. Verursacht wird die blutige Explosion durch einen "Scanner", einen telepathisch begabten Menschen. Seine Kraft ist das Nebenprodukt eines Medikaments, das die Mutter während der Schwangerschaft genommen hatte. Cronenberg ließ es ordentlich krachen. Mörder-Kinder: Seinen dritten Film "Die Brut" (1979) nannte David Cronenberg den "klassischsten Horrorfilm", den er gedreht hatte. Darin bringt eine Gruppe entstellter Kinder Leute um. Diese Kreaturen haben keinen Bauchnabel, wurden also nicht auf natürliche Weise geboren. Wie sich herausstellt, sind sie Geschöpfe der verrückten Nola, die sie in Blasen an ihrem Körper heranwachsen lässt, immer wenn sie wütend wird. Die garstigen Bälger töten dann alle, die Mamas Zorn erregt haben. Nolas Gegenspieler wird ihr Ex-Mann. Offenbar ließ Cronenberg Teile seiner Biografie einfließen: Bei der Entstehung von "Die Brut" führte er gerade einen Scheidungskrieg. Schneckentod: Auch die Franzosen mischten im Body-Horror-Genre mit. 1990 drehte Alain Robak den Film "Baby Blood", in dem ein schneckenartiger Parasit den Uterus einer jungen Zirkusartistin befällt. Sie ist etwas einsam, will das fremde Wesen ernähren und bringt dafür Menschen um. "Baby Blood" zeigt deutliche Anleihen bei Cronenbergs "Die Brut". Wunschdenken: Mit "Videodrome" schuf David Cronenberg 1983 eine drastische Medienkritik. Im Film verändert der Gewaltorgien-Piratensender Videodrome die menschliche Psyche. Wer das Programm zu lange sieht, dem wächst ein Gehirntumor, Halluzinationen inklusive. Wie immer bei Cronenberg sind die Fantasien ausgesucht eklig. So glaubt die Hauptfigur, TV-Betreiber Max Renner, ihm sei im Bauch eine vagina-artige Öffnung gewachsen, in die er Waffen und Videokassetten stecken kann. Der sozialkritische Schocker fiel an der Kinokasse durch, gilt aber heute als Klassiker. Vatersorgen: David Lynchs Meisterwerk "Eraserhead" (1977) wird oft als "surrealistischer Body Horror" beschrieben. Vier Jahre lang arbeitete Lynch an der Geschichte eines schüchternen Mannes, der erfährt, dass er Vater wird. Das Baby kommt völlig missgestaltet zur Welt und lässt den Mann allmählich seinen Verstand verlieren. Der Schwarz-Weiß-Film mit verstörender Tonspur und merkwürdig agierenden Personen stellt bis heute viele Zuschauer vor Rätsel. Easy Rider: Der japanische Anime "Akira" aus dem Jahr 1988 spielt, wie die Manga-Vorlage, in einem postapokalyptischen Tokyo. Eine Motorradgang um den jungen Shotaro wird in politische Machtspiele verwickelt, sein Freund Tetsuo von der Regierung entführt. Durch eine Atomkatastrophe hat Tetsuo übernatürliche Kräfte entwickelt, die mittels einer Droge stimuliert werden sollen. Doch das Projekt schlägt fehl: Tetsuo mutiert zu einem riesigen Monsterwesen, das die Stadt bedroht. Langzeitprojekt: 1987 kam der erste Teil der Body-Horror-Saga "Hellraiser" in die Kinos. Der britische Regisseur Clive Barker erzählt die Geschichte des Gauners Frank Cotton, der das Tor in eine andere Dimension öffnet und dabei körperlich zerfällt. Jahre später kann er sich durch einen Blutstropfen seines Bruders kurzfristig materialisieren. Und manipuliert seine ehemalige Geliebte Julia, damit er einen neuen Körper erlangt. In Franks Auftrag muss Julia Menschen töten. Das Blut hilft ihm, Gestalt anzunehmen. Erst sind nur Knochen und Sehnen zu sehen, mit der Zeit wird er immer mehr zu einem menschlichen Wesen. Bis heute entstanden acht Sequels von "Hellraiser". Realitätsflucht: Während "Videodrome" die Folgen von Gewalt-TV untersuchte, befasste sich David Cronenbergs "eXistenZ" von 1999 mit den Auswirkungen von Computerspielen. Softwareentwicklerin Allegra Geller hat ein neuartiges Gerät erschaffen, mit dem sich Menschen mit dem Computer verbinden und somit in eine virtuelle Spielwelt eintauchen können. Die teils technische, teils biologische Konsole wird per Kabel direkt im Körper angeschlossen. Doch mit der Zeit kann Allegra nicht mehr zwischen Spiel und Realität unterscheiden - weil Gegenstände aus dem Spiel, etwa eine Pistole aus biologischen Elementen, plötzlich in der scheinbar realen Welt auftauchen. Körperwechsel: 1982 schickte US-Horrorregisseur John Carpenter in "Das Ding aus einer anderen Welt" Hauptdarsteller Kurt Russell als Hubschrauberpiloten in eine arktische Forschungsstation. Dort lauert ein Alien, das Menschen tötet und deren Form annehmen kann - was zu einem Gemisch aus menschlichen Organen, Tentakeln und jeder Menge Schleim führt. 1951 war der Stoff erstmalig verfilmt worden. Missgriff: Wissenschaftler, die Totes zum Leben erwecken, traten schon in alten Stummfilmen auf, etwa im Klassiker "Frankenstein" (1931). Doch erst seit den Siebzigerjahren trauten sich Regisseure, die körperliche "Transformation" schonungslos zu zeigen. So stellt auch "Re-Animator" von 1982 dar, wie ein Wissenschaftler mit Hilfe eines Serums Tote zum Leben erweckt. Natürlich läuft es anders als geplant - sie werden zu aggressiven Zombies. Schleimspur: Mit der Zeit wurde auch das Body-Horror-Genre parodiert, etwa 2006 in der Horrorkomödie "Slither" von James Gunn. Wie schon in Cronenbergs Filmen befällt ein Parasit einen Mann. Das außerirdische Wesen verändert seinen Wirt, bis dieser mehr Ähnlichkeiten mit einer Nacktschnecke als mit einem Menschen hat. "Slither" zelebriert den körperlichen Verfall und sorgt mit humoristischen Einlagen für ein Ventil, um den Ekel zu ertragen.

Drehbuchautor O'Bannon hatte die "Alien"-Idee. Zuvor schrieb und inszenierte er zusammen mit Horrormeister John Carpenter die Science-Fiction-Parodie "Dark Star", dann schrieb er "Star Beast", woraus später "Alien" wurde, und holte H.R. Giger für das Monster-Design an Bord. Der Schweizer Künstler kreierte das Alien wie auch die Eier, er half beim Erschaffen des Alien-Planeten in den Shepperton Studios in England mit. Scott hatte ihn für ein paar Wochen eingeladen, am Ende blieb Giger fünf Monate.

Glück hatte O'Bannon auch mit dem Timing: Nach dem Erfolg von "Star Wars" wollten die Studios weitere Weltraumgeschichten ins Kino bringen, und so gab Fox grünes Licht für die "Alien"-Verfilmung. Das Studio brachte den Film sogar am 25. Mai ins Kino, dem gleichen Tag wie zwei Jahre zuvor "Star Wars" - und es wurde ein weiterer Erfolg an der Kinokasse.

Heldinnen der Leinwand

Für einige Mitwirkende war der Film Durchbruch und Auftakt zu großen Karrieren. Regisseur Scott schuf drei Jahre später mit "Blade Runner" den nächsten Klassiker, und Sigourney Weaver gilt in ihrer Rolle als Ripley, die dem Alien die Stirn bietet, als Vorbild für weibliche Action-Heldinnen. Die Hauptrolle spielte sie auch in allen drei Fortsetzungen - "Aliens" von James Cameron (1986), "Alien 3" von David Fincher (1992) und "Alien: Resurrection" von Jean-Pierre Jeunet (1997).

Über Ridley Scott hieß es, er habe sich gegen alle Widerstände des Studios vehement dafür eingesetzt, dass die ursprünglich als Mann beschriebene Figur Ripley eine Frau ist. Autor O'Bannon besteht allerdings darauf, dass er in seiner ersten Fassung das Geschlecht aller Crew-Mitglieder offengelassen habe - darüber sollte das Casting entscheiden. Als Ripley war auch John Travolta im Gespräch, aber nach Probeaufnahmen bekam Sigourney Weaver die Rolle. Starke Frauenfiguren blieben ein Markenzeichen von Scott, später etwa bei "Thelma & Louise" oder "G.I. Jane".

Die "Alien"-Reihe war ein Monster-Erfolg - und ist es noch immer. Zwar hatte Ridley Scott bei den Fortsetzungen die Regie anderen überlassen. Bei den Prequels, also Filmen, die vor dem ersten "Alien" spielen, übernahm er sie aber wieder selbst: Nach "Prometheus" (2012) und "Alien: Covenant" (2017) kündigte der inzwischen über 80-Jährige an, noch eine weitere Fortsetzung drehen zu wollen.

Die Wirkung der Szene des ersten Alien-Erscheinens aber wird er wohl nicht mehr erreichen: Dass Zuschauer immer wieder erschrecken, obwohl sie einen Film kennen und wissen, was gleich kommt - das schaffen nur wenige Werke.