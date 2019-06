Deutschlands erster Sexualkunde-Atlas Wo geht's hier bitte zum Koitus?

Den Sex musste man selbst im "Sexualkunde-Atlas" mit der Lupe suchen, zwischen naturalistischen Schaubildern über die "Wirkungsweise der innersekretorischen Drüsen" und Querschnitten des Hodenkanälchens oder Dottersacks. Wer ihn fand, 32 dürre Zeilen auf Seite 18 unter der Überschrift "Die geschlechtliche Vereinigung von Mann und Frau", war meist empört oder enttäuscht.

Die Empörten, wie etwa der Präsident der Katholischen Elternschaft Deutschlands, sagten: Würden sexuelle Vorgänge so "selbstverständlich" geschildert "wie das Atmen und das Naseputzen", dann habe das für die Jugend verderblichen "Aufforderungscharakter", nach dem Motto "Man kann es ja mal probieren".

Die Enttäuschten sprachen von einer "entseelten Welt". Warum komme nicht ein einziges Mal das Wort Liebe vor? Wo war Platz für Erotik und Ängste? Alles viel zu technisch, im Stile einer Gebrauchsanweisung, so die "FAZ": "Sexualkunde in der Klempner-Sprache".

Schon Monate bevor Bundesgesundheitsministerin Käte Strobel am 10. Juni 1969 das erste deutsche Sexualkunde-Lehrbuch der Öffentlichkeit präsentierte, hatte man gerungen um Formulierungen, Grafiken, Fotos. Nun wurde die Debatte noch hitziger. Sexualpädagogik - es war einst ein gesellschaftspolitisches Haifischbecken.

Der Bedarf an Aufklärung war zweifellos immens. Studien hatten gezeigt, wie erschreckend wenig Jugendliche wussten. Die Kriegsgeneration, einst selbst kaum aufgeklärt, hatte auch in diesem Bereich viel verschwiegen. Halbwissen vererbte sich weiter; die katholische Kirche empfahl jungen Mädchen "Schamhaftigkeit" als "Schutzmauer der Keuschheit".

Sollte, durfte, musste der Staat also bei der Aufklärung mitwirken? Oder war das Hoheitsgebiet der Eltern? Und über welche Sexualität konnte man überhaupt reden? Die Hippies lebten zwar die freie Liebe im "Summer of Love" und später in Woodstock vor. In der Bundesrepublik aber galten Onanie, Oralverkehr und ebenso Liebe unter Frauen als krankhafte Irrungen; homosexuelle Männer wurden strafrechtlich erbittert verfolgt.

So gesehen konnte Käte Strobel an diesem Juni-Montag vor 50 Jahren nur scheitern. Wie sollte sie es allen recht machen - Christen und Kommunisten, Jungen und Alten, Progressiven und Hardlinern wie den Tugendwächtern des Volkswartbunds, die Sex aus der Öffentlichkeit bannen wollten?

Ein Ei? Oder doch LSD-Kunst?

Energisch hatte die Sozialdemokratin um ihr 48-seitiges Büchlein gekämpft, ebenso wie 1967 für den biederen Aufklärungsfilm "Helga", völlig überraschend ein Straßenfeger. Männer hofften auf nackte Haut, die nur minimalistisch gezeigt wurde, fielen dann aber bei der akribisch gefilmten Geburtsszene reihenweise in Ohnmacht.

Zwei Jahre nach ihrem Film-Coup hielt Strobel lächelnd das neue Lehrbuch in die Kameras. Diese Ministerin mit Hornbrille, Perlenkette und hochgeschlossenem Kleid wirkte spießig-prüde, was viele über ihren politischen Mut hinwegtäuschte. Ähnlich irreführend war das bunte Cover des "Sexualkundeatlas" - das bunte Cover erinnerte eher an LSD-Kunst als an eine Eizelle.

Im Vorwort versuchte Strobel, den erwarteten Ärger auf möglichst viele zu verteilen: Jahrelang sei mit "weltanschaulichen Vorurteilen" um Sexualkunde debattiert worden, unter Kämpfen zwischen Lobbygruppen. Nun aber hätten Sachverständige aus den Kultusministerien aller Länder in "beispielhafter Kooperation" und "intensiver Zusammenarbeit" mit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung dieses Buch erstellt.

Die beschworene Harmonie war Wunschdenken. Einige Politiker leugneten die enge Kooperation; CDU-Kultusminister Bernhard Vogel (Rheinland-Pfalz) äußerte "Abscheu". Weil Ehe und Familie ausgespart waren, wollte Bayern das Buch den Schülern nicht zumuten. Der dort für Sexualunterricht zuständige Ministerialrat polterte über "pornografische Dinge" und prophezeite, der Atlas werde die Jugend zu "einer Art sexuellem Harakiri" verleiten.

"Stoßartige Bewegungen"

Aus allen Ecken wurde nun gegen die "Sex-Fibel" geschossen: "Würde ich meiner 14-jährigen Tochter nicht in die Hand geben", sagte selbst FDP-Politikerin Hildegard Hamm-Brücher, eine couragierte Linksliberale. Sogar SPD-geführte Länder fielen Strobel in den Rücken. Und die NPD unterstellte einen Komplott: "Chaotischer Endzweck" sei es, mittels Pornografie Anarchie auszulösen.

Wer das Buch heute durchblättert, wird diese Hysterie kaum nachvollziehen können. Kulturhistorisch bleibt der Atlas aber spannend, weil sich ablesen lässt, was die Kinder der 68er-Generation nach Meinung der damaligen Großen Koalition wissen sollten - und was nicht. Denn Ziel der Sexualkunde war, so hatten es die Kultusminister 1968 festgelegt, die Jugend zu einem "verantwortlichen geschlechtlichen Verhalten" zu erziehen. Schon gegen diesen Beschluss hatten bayerische Katholiken Rosenkränze gebetet.

Was sich die Politik unter "verantwortlich" vorstellte? Nichts Wildes jedenfalls, eher Standardprogramm: "Bei der geschlechtlichen Vereinigung (Geschlechtsakt, Beischlaf) führt der Mann sein versteiftes Glied in die Scheide der Frau ein und führt damit stoßartige Bewegungen aus." Außerhalb solcher "stoßartiger Bewegungen" schien im Kosmos des Lehrbuchs wenig vorstellbar.

Immerhin, diese Männerperspektive erweiterte das Zugeständnis, dass "auch bei der Frau" der Orgasmus das Ziel und der "normale Abschluss" des Geschlechtsakts sein sollte. Damit das gelinge, wurde den Männern erklärt, "wie wichtig" die Klitoris sei - denn, Obacht: deren "zarte Reizung" erzeuge ein "intensives Lustgefühl".

"Unverschämtheit!" Alle gegen Strobel

Die wahren Aufreger lauerten weiter hinten im Buch. Etwa im Kapitel über die noch neuen Verhütungsmittel - Teufelszeug für christliche Moralhüter. Dagegen geriet der Absatz über die damals illegale Abtreibung zur moralischen Anklage: "Von 500.000 Abtreibungsversuchen erkrankten ernstlich 25.000 bis 50.000 Frauen." Das sei schädlich für den ganzen Staat, denn die Nachbehandlungen verursachten "einen sehr hohen Kostenaufwand und einen Ausfall von 3 Millionen Arbeitstage".

"Eine solche Unverschämtheit kann sich nur derjenige leisten, der auch die Abtreibungsgesetze macht", empörte sich Reimut Reiche vom Sozialistischen Deutschen Studentenbund (SDS), einer der frühen Sexualforscher. "Wer trägt denn die Schuld daran, dass heute noch Abtreibungen unter menschenunwürdigen und gesundheitsgefährdenden Bedingungen ausgeführt werden müssen?"

Am meisten jedoch ärgerten Reiche wie andere Kritiker die einzigen beiden Fotos, die Geschlechtsorgane zeigten. Ging es - wie im "Helga"-Film - um Aufmerksamkeit durch Schock? Das eine Foto zeigt eine gedehnte Scheide, durch die der Kopf eines Babys drängt. Auch der Penis wird unästhetisch präsentiert - geschwollen-verformt durch Tripper-Infektion. Reiche vermutete dahinter Kalkül: Man wolle "alte sexuelle Ängste und Tabus" gar nicht abbauen, sondern im Gegenteil durch "besonders klotzige Brutalität" zementieren. Der unausgesprochene Vorwurf: Eine ängstliche, verklemmte Gesellschaft ist besser zu kontrollieren.

Trotz oder wegen aller Proteste verkaufte sich der Sexualkunde-Atlas gut und fand schließlich den Weg in die Klassenzimmer. Die Debatte aber, was Schüler alles vom Staat über Sex erfahren sollten, zog sich noch über Jahre und beschäftigte Gerichte. Derweil wurde Deutschland von einer Welle billiger Sexfilmchen überrollt. Und Millionen Jugendliche fragten lieber das Dr. Sommer-Team der "Bravo" um Rat als ihre Eltern und Lehrer.

Alles auf Anfang

Am Ende bestätigte das Bundesverfassungsgericht 1977, der Staat sei "aufgrund seines Erziehungs- und Bildungsauftrages" zur Sexualerziehung berechtigt. Das Urteil interpretierten viele so, dass Schüler mehr über Sexualität erfahren dürften als die reinen biologischen Zusammenhänge, wie sie einst der Strobel-Atlas vermittelte.

So erschien bald eine moderne Atlas-Variante, erstellt vom NDR und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Zur Lehrfilm-Serie "Betrifft: Sexualität" gab es eine blaue Mappe voller Arbeitsblätter. Schon die Fotos auf dem Cover zeigten, dass hier vieles Thema wurde, was dem Strobel-Atlas noch fehlte: Liebe und Freundschaft, Glück und Scham, dazu auch Tabus wie Homosexualität und Teenagerschwangerschaften.

Die letzte Schlacht um die Sexualkunde schien schon geschlagen. Bis die neue Bundesregierung unter Helmut Kohl 1983 plötzlich Hunderte Kopien der Lehrfilme und Zehntausende Arbeitsmappen einstampfen ließ. Kohl wollte neue Werte vermitteln - es waren alte: Fortan sollten wieder vorrangig die Familien mit den Kindern über Sex reden, befand der damalige Gesundheitsminister Heiner Geißler.

Seine Vorgängerin Käte Strobel hat für so einen Rückfall vielleicht das passende Zitat geprägt: "Politik ist eine viel zu ernste Sache, als dass man sie allein den Männern überlassen könnte."