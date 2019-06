Bayerische Indianer-Manie Wildwest in München

Ein Tag im Herbst 1919: Nichts ahnend flanieren Münchner Spaziergänger an den Ufern der Isar gen Süden, da kommt ihnen ein Trupp von 30 furchterregenden Gestalten entgegen. Die Männer haben rußgeschwärzte Gesichter, bewegen sich in Richtung Geiselgasteig und tragen Waffen. Die Ausflügler alarmieren die Polizei, eilig reiten Wachmänner heran.

Als die Schauspieler Joe Stöckel und Fritz Kampers um die Ecke biegen, stellt sich heraus: Hier ist keine üble Räuberbande am Werk - hier laufen Dreharbeiten. "Die Indianer-Lilly" heißt der Film von Regisseur Peter Ostermayr. Es ist einer von rund 20 sogenannten Isar-Western, die nach dem Ersten Weltkrieg für Furore sorgten.

Die Streifen wurden ebenso schnell wie billig von Münchner Filmpionieren der ersten Stunde produziert - und waren ungemein beliebt. Denn kurz nach dem Ersten Weltkrieg galt ein Einfuhrverbot für US-Filme. Isar-Western wie "Der schwarze Jack" (1918) oder "Die Geier der Goldgruben" (1919/20) hatten schlicht keine Konkurrenz, dafür aber eine enthusiastische Fangemeinde, gerade in Bayern.

"Es gab hierzulande schon immer einen starken Hang zum Exotischen und Schrägen, eine besondere Freude an der Verkleidung", sagt Hermann Wilhelm, 70, Autor des jetzt erschienenen Bildbands "Wildwest München". Der Künstler und Heimatforscher suchte nach den Anfängen der bayerischen Wildwest-Manie und ist überzeugt: Allein schon die Tracht verbinde die beiden Kulturen. "Hier die Bayern in Lederhose und Gamsbart oder Feder auf dem Hut, dort die Indianer in Ledertracht und Federschmuck."

Auslöser dieses bajuwarischen Spleens ist laut Wilhelm der berühmte Bisontöter William Frederick Cody - als "Buffalo Bill" der weltweit meistfotografierte Mensch des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Mit seiner "Wild West Show" gastierte der amerikanische Entertainer vom 19. April bis zum 5. Mai 1890 auf der Münchner Theresienwiese.

Indianische Schuhplattlerfans

Rund 200.000 Menschen, auch Prinz Ludwig (der spätere König Ludwig III.) nebst Familie, strömten heran, um den in Bayern als "Ochsen-Willy" gefeierten Prahlhans zu bewundern. Wer keine Karte mehr bekam, versuchte einen der raren Fensterplätze in den umliegenden Häusern zu ergattern.

Präsentiert wurden Büffeljagden und Pferderennen, indianische Tänze und Gesänge, dazu der "Überfall eines Emigrantenzuges durch Indianer und die Verteidigung desselben durch die Grenzbewohner". Buffalo Bills Tross stellte General Custers letztes Gefecht am Little Big Horn nach. Und die legendäre Kunstschützin Annie Oakley schoss einer "dreißig Schritte entfernten Zielperson" die Zigarette aus dem Mund.

Der Höhepunkt aber war Revolverheld Buffalo Bill selbst. "Er tritt immer als rettender Engel auf und erschießt Indianer-Häuptlinge", schwärmte das "Münchener Fremden-Blatt". Dass Buffalo Bill - ähnlich wie Völkerschau-Ausrichter Carl Hagenbeck und Sarrasani-Zirkuspionier Hans Stosch - Menschen ausstellte wie Zootiere und seine Version des Wilden Westens längst der Vergangenheit angehörte, störte das staunende Publikum damals nicht.

Buffalo Bill - der Mann, der den Wilden Westen erfand Superstar im Lederwams: Auf dem Höhepunkt seiner Karriere im Jahr 1902 steht Buffalo Bill, bekleidet mit seiner geliebten Hirschlederjacke, vor einem Zelt. Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts war William Frederick Cody der meistfotografierte Mensch der Erde. Sein unablässiges Touren durch Nordamerika und Europa machten ihn zu einem der ersten "globalen" Stars. Markenzeichen: 1889 tourte Buffalo Bill erstmals in Frankreich und trat in Paris von Mai bis Oktober fast jeden Tag auf. Sein Kommen kündigte er mit Plakaten wie diesem an. Zum Spektakel konnte er fast völlig auf geschriebene Informationen verzichten - "Je viens" ("Ich komme") reichte, um Hunderttausende zum Besuch zu animieren. Buffalo Bill war in Amerika wie Europa längst berühmt. König der Bisonjäger: Bei einer Show im Jahr 1905 "jagt" Buffalo Bill mehrere Bisons. Seine Taten als legendärer Jäger hatten den Ruhm von William Frederick Cody begründet und ihm den Spitznamen gegeben, mit dem er lange auf Tour gehen sollte. 4280 Bisons will William Frederick Cody in gerade mal 18 Monaten erlegt haben - behauptete er zumindest. "Die Büffel sehen zwar teuflisch aus, sind aber so lammfromm, dass sie wohl keiner Rothaut den Skalp krümmen", schrieb die "Norddeutsche Allgemeine Zeitung" nach einem Auftritt "Büffel-Wilhelms", wie sie ihn nannte, im Jahr 1890. Respektsperson: Zeitungsberichte verwiesen stets auf das Ehrfurcht gebietende Äußere Buffalo Bills. "Das kleine Journal" aus Berlin schreibt 1890: "Auf sehnigem Schimmel eine kraftvolle, geschmeidige Gestalt, das Antlitz zugleich freundlich und kühn, von langen, schon in's Graue spielenden Haaren umweht, (...) den breitrandigen grauen Kalabreser kühn auf's Haupt gedrückt, im Ganzen für unsere Begriffe wohl etwas theatralisch, aber eine durchaus sympathische Erscheinung." Rocky Mountains auf Leinwand: Vor einer bemalten Kulisse, die Fabrikschlote und Kirchtürme verdecken soll, präsentiert sich Buffalo Bill (Bildmitte vorn) mit seinen berittenen Darstellern. Neben Cowboys und Indianern waren auch mexikanische Vaqueros, argentinische Gauchos, hawaiianische Cowboys und russische Kosaken mit dabei. Zweckbündnis: Eine der berühmtesten Aufnahmen von Buffalo Bill zeigt ihn 1885 mit dem Siouxhäuptling Sitting Bull. Fünf Monate tourte der Häuptling und Medizinmann mit der Wildwestshow - zu einem Wochenlohn von 50 Dollar. Bei seinen kurzen Auftritten musste er nur in stolzer Haltung mit Kriegsfederschmuck auf einem Pferd in die Arena reiten und nicht in nachgespielten Kampfvorführungen agieren, im Gegensatz zu anderen Indianern. 1876 hatte Sitting Bull mit anderen Stämmen der US-Kavallerie in der Schlacht am Little Bighorn eine empfindliche Niederlage zugefügt. Ein Kavallerie-Regiment unter George Armstrong Custer wurde vernichtet, 268 US-Soldaten starben. Trommeln und Schießen: Vor allem für europäisches Publikum waren die Auftritte echter Indianer Höhepunkte der Shows. Meist zum ersten und einzigen Mal in ihrem Leben standen Berliner, Londoner oder Römer den amerikanischen Ureinwohnern gegenüber. Neben Reiterdarbietungen, Tomahawküberfällen und Messerkämpfen beeindruckten die Lakota-, Sioux- und Hunkpapakrieger auch mit religiösen Ritualen, Gesängen oder Tanzvorführungen. Für ein paar Stunden im Wilden Westen: Teil der Vorführungen waren Indianer in ihrem "natürlichen" Ambiente, den Tipidörfern. Buffalo Bill war es wichtig, dass die Europäer auch die nichtkriegerische Seite der Indianer erlebten. Deshalb ermunterte er teilnehmende Native Americans, ihre Familien mit auf Tour zu nehmen. Zum Transport der bis zu 500 Menschen und mehrerer Hundert Tiere, der Postkutschen und Indianerzelte plus Tribünen für bis zu 20.000 Zuschauer mietete Buffalo Bill mehrere Eisenbahnzüge - eine logistische Meisterleistung bei Auftritten an unterschiedlichen Orten an aufeinanderfolgenden Tagen. Der Onkel wird's schon richten: 1910 sendete der 64-jährige Buffalo Bill seiner Nichte Helen, ihren Freunden und ihrer Familie Freikarten zu seiner Show zu. Die Botschaft: "Uncle Bill will fix everything you want." Hinter den Kulissen: Buffalo Bill reitet zwischen Zelttrennwänden auf das Showgelände. "Er tritt immer als rettender Engel auf und erschießt Indianer-Häuptlinge", schrieb das "Münchener Fremden-Blatt" 1890. Trotz seiner Jahre als Scout hatte Buffalo Bill in späteren Jahren eine hohe Meinung von den Ureinwohnern Amerikas. "Jeder Indianeraufstand, den ich erlebt habe, war das Resultat gebrochener Verträge und gebrochener Versprechen der US-Regierung", sagte er. Generalprobe mit Colonel Cody: Aufgereiht üben mehrere Dutzend Indianer Teile der Show ein; in der Mitte auf dem hellen Pferd sitzt Buffalo Bill. Das Hirn hinter der Show: Buffalo Bill mit seinem Show-Manager Nate Salsbury. Allein 1899 legte "Buffalo Bill's Wild West" knapp 20.000 Kilometer in 200 Tagen zurück und gab dabei 341 Vorstellungen in 132 Städten. Meist startete der Tag mit einer Parade, gefolgt von zwei zweistündigen Shows. Nach den Vorführungen wurde alles auf Züge verladen und über Nacht an den nächsten Veranstaltungsort gebracht. Pingpong in vollem Ornat: Vor einem Auftritt in New York City entspannen zwei Indianer mit Federschmuck bei einem improvisierten Tischtennisspiel. Man beachte die weiße Tischdecke! Kosaken, mexikanische Vaqueros, US-Cowboys, Kavalleristen und andere Indianer verfolgen das Match. Buffalo Bill im Big Apple: 1884, ein Jahr nach dem Start von "Buffalo Bill's Wild West", paradieren Darsteller der Show in New York City auf dem Broadway/Union Square. Auf dem weißen Pferd sitzt der Boss, William Frederick Cody. Vorn rechts mit dem Zylinder ist Tourmanager Nate Salsbury zu sehen. Ritt in den Sonnenuntergang: Buffalo Bill nach einer Show in New Hampshire im Jahr 1911. Gegen Ende seiner Karriere minderten das Aufkommen des Kinofilms und die zunehmende Popularität von Sportarten wie Football und Baseball den Erfolg der Wildwestshows. 1913 ging "Buffalo Bill's Wild West" bankrott. Obwohl er Jahrzehnte lang als Personifizierung des amerikanischen Westens galt, gelang es dem alternden Showman nicht, in der neuen Kunstform des Filmwesterns Fuß zu fassen. Der alte Mann und das Pferd: Fehlinvestitionen in nicht vorhandene Silberminen und seine Freigiebigkeit ruinierten den Amerikaner. Kurz vor seinem 71. Geburtstag starb Cody am 10. Januar 1917 an Nierenversagen in Denver. Rind statt Bison: Nach der Fast-Ausrottung der amerikanischen Bisons bis etwa 1880 besiedelten immer mehr Rancher die amerikanischen Prärien und züchteten große Rinderherden heran. Der Beruf des Cowboys gewann an Bedeutung und verdrängte zunehmend die Jäger, Fallensteller, Scouts und Pioniere, die dem Wilden Westen das wilde Image verliehen hatten. Besuch bei einflussreichen Freunden: Buffalo Bill bei seinem Freund John S. Bell und seiner Familie. Bell war von 1888 bis 1890 Chef des Secret Service. Thriller auf vier Holzrädern: Eine nachgespielte Postkutschenverfolgungsjagd mit anschließendem Sieg der "Guten" und galanter Befreiung der Lady (Bild) war eines der rasantesten Elemente der Wildwestshow. Bevor Kinofilme die Unterhaltung revolutionierten, dürften die Performances der Show mit das Packendste gewesen sein, was ein Publikum erwarten konnte. "Edle Wilde": Als Buffalo Bills Show 1890 in Dresden auftrat, dürfte Karl May unter den Zuschauern gewesen sein. Zumindest berichtete das seine Frau Klara. Als gesichert gilt, dass Person, Taten und Auftritte Buffalo Bills einen starken Einfluss auf Karl May hatten. Und so erscheinen in den Jahren nach der gefeierten Tournee des echten Wildwestmannes Mays Winnetou-Romane über "Rothäute" und "Kupfermänner", die Opfer der skrupellos vordringenden Weißen werden. Alle Klischees im Bild? Ein Publicityfoto zeigt den erfolgreichen Entertainer um 1890 inmitten seiner Ausrüstung: Hut, Gewehr, Lasso, Stiefel und ein Sattel beschriftet mit "Hon. W. F. Cody", (dem "Ehrenwerten William Frederick Cody"). Die nächste Generation: Während einer Probenpause posiert William Frederick Cody mit den stilgerecht gekleideten Kindern zweier Darsteller. Anfang des 20. Jahrhunderts waren die Abenteuer edler Indianer und mutiger Cowboys jedoch schon zu Stereotypen geronnen, romantisierte Abbilder einer rauen Vergangenheit. Fürst trifft Häuptlinge: Auf der Hauptstraße des nach ihm benannten Ortes Cody in Wyoming stellt Buffalo Bill im Jahr 1913 Fürst Albert I. von Monaco mehreren Häuptlingen in vollem Federschmuck vor. Bisonkillen als Brettspiel: Die Grundlage des Ruhmes von Buffalo Bill war seine einzigartige Jagdkunst bei der Büffeljagd. Das Brettspiel aus dem Jahr 1896 zelebriert die teils übertriebenen Taten des bekanntesten Jägers und Showmans des 19. Jahrhunderts. Postume Panzerwacht? Lange glaubten Historiker, der Panzer neben Buffalo Bills Grab sei zum Schutz vor Leichendieben stationiert worden. Doch in den vergangenen Jahren fanden sie heraus, dass der Panzer eine PR-Aktion war: An dem populären Ausflugsort sollten im Jahr 1918, dem letzten Jahr des Ersten Weltkriegs, Soldaten und eben dieser Panzer für US-Kriegsanleihen werben.

Auch nahm niemand Anstoß daran, dass der Showstar in den USA die Ausrottung des Amerikanischen Bisons vorangetrieben und damit die Ureinwohner einer ihrer wichtigsten Lebensgrundlagen beraubt hatte. München schwelgte im Wildwestfieber - und umgekehrt erwärmten sich die US-Besucher auch fürs bajuwarische Kulturgut.

Zeitgenössischen Berichten zufolge bummelten Buffalo Bills indianische Mitarbeiter durch die Wirtshäuser der Stadt, am Gärtnerplatz schauten sie sich in voller Montur ein Mundart-Theaterstück an. Und spendeten beim Schuhplattler so lange Applaus, bis die Bayern ihren Volkstanz wiederholten.

Cowboys auf Fahrradsatteln

"'Indianer und Trapper' zu spielen, ist der Wunsch aller", schrieb der "Generalanzeiger" über die Begeisterung der Münchner. Zahlreiche Vereine entstanden und stellten das vermeintlich so großartige Leben im Land der unbegrenzten Möglichkeiten nach. Heimatforscher Wilhelm spricht von einem "regelrechten Boom".

Den Anfang machte 1894 der Fahrradpionier Heinrich Zierle. Nachdem ein angeblicher Sohn Buffalo Bills den Münchner Radprofi Josef Fischer zum "Radl-Pferd"-Wettkampf herausgefordert (und verloren) hatte, gründete Zierle in einem Wirtshaus den Velociped Club Wild West. Statt auf dem Pferd hantierten die Mitglieder radelnd mit Peitsche, Lasso und Revolver; ihre Kunststücke vollführten sie auf einem kleinen Holzrondell.

Preisabfragezeitpunkt:

06.06.2019, 13:23 Uhr

Ohne Gewähr ANZEIGE Hermann Wilhelm

Wildwest München: Sehnsucht, Abenteuer und Romantik in der Stadt Verlag: morisel Seiten: 164 Preis: EUR 24,90

Kurz darauf entstanden in München der American Club Buffalo Bill, der Club American Boys, der Cowboy Club München Nord. Und 1913 der Cowboy Club München: bundesweit ältester noch existierender Verein seiner Art, aufgebaut von drei Männern, die eigentlich nach Amerika auswandern wollten. Wie so viele Bayern um die Jahrhundertwende. "Zu Hunderttausenden suchten sie ihr Glück in Übersee", sagt Heimatforscher Wilhelm, der in München das Haidhausen-Museum leitet.

Die Brüder Fred und Hermann Sommer sowie Martin Fromberger gründeten den Cowboy Club zunächst als Losverein Wild West: Mit bei Lotterien erzielten Gewinnen wollten sie in die USA reisen. Doch nur einmal hatten die Männer Glück - bei der Vogelschutzlotterie gewannen sie 40 Mark.

Western ohne Schuss und Schrei

Also blieben die verhinderten Auswanderer in München und frönten am Fuß der Alpen ihrer Sehnsucht nach Wildnis und Weite. Ein Verlangen, das Karl Mays "Winnetou"-Romane ebenso perfekt bedienten wie die ab 1918 produzierten, heute nur noch fragmentarisch erhaltenen Isar-Western: Sie wurden mit Tageslicht gedreht und enthielten viel Action und Gefechte, mussten als Stummfilme jedoch ohne Schuss und Schrei auskommen.

Viele Münchner Kinopioniere, darunter die frühen Filmfirmen Arri und Emelka, suchten ihr unternehmerisches Glück im Western. Die Vorteile lagen laut Filmwissenschaftler Thomas Brandlmeier auf der Hand: Man benötigte weder teure Ausstattung noch Dekoration, Atelier oder sonderlich begabte Schauspieler - und als Location gab es gratis die Postkartenidylle im Münchner Süden.

Cowboy Club München/ morisel Verlag Viel Action, wenig Kosten: "Das Milliardentestament", gedreht 1919 in Bayern

Auch die malerische Kurpfalz diente als früher Ballermänner-Schauplatz: Parallel zu den Isar-Western entstanden in den Landstrichen zwischen Heidelberg und Ludwigshafen die sogenannten Neckar-Western.

Schauspieler und Produzent Josef Stöckel, der sich Joe nannte, inszenierte eine ganze Reihe von Isar-Western, die nach seinen Angaben "infolge der echten spannenden Aufmachung jeweils in der ganzen Welt abgesetzt" wurden. Tatsächlich schafften es die verkappten Heimatfilme selten überhaupt bis nach Berlin. Kritiker spotteten oft darüber, dass Cowboys etwa Dackel besaßen oder bayerisch-zünftige Interieurs notdürftig mit "Stars and Stripes" kaschiert wurden.

"Mit Münchner Vorortwaggons von Kalifornien nach New York"

So befand ein Rezensent von "Die Rache im Goldtal" (1920), dass "keine einzige Szene amerikanisch ist". Und am Isar-Western "Der Kampf um den Goldfund" (1920) bemängelte ein Journalist, "dass man mit Münchner Vorortwaggons von Kalifornien nach New York fährt".

Den Kinogängern gefiel es trotzdem. Sie begeisterten vor allem grandiose Landschaftsaufnahmen und riskante Actionszenen. Ab 1921 war jedoch Schluss mit dem Western-Klamauk an Isar und Neckar: Die US-Konkurrenz war wieder mit richtigen Western am Markt, zugleich setzte die galoppierende Inflation der ersten deutschen Western-Welle schwer zu.

Wildwestfans blieben die Münchner auch ohne ihre Dahoam-Western. Und das bis heute, wie der Bildband von Heimatforscher Hermann Wilhelm zeigt: Die rund hundert Mitglieder des Cowboy Club München treffen sich regelmäßig in der vereinseigenen Ranch in Thalkirchen. Hier verwandeln sich am Wochenende bayerische Büroangestellte, Hausfrauen und Pensionäre in Büffeljäger, Squaws und Lakota-Krieger - und ihnen tun es bundesweit zwischen 3000 und 5000 Menschen gleich, wie der Western Bund als Dachverband schätzt.

Und warum sollte es nicht neue Western aus dem deutschen Süden geben? Zum 100-Jahre-Jubiläum der Filmfirma startete Arri zusammen mit der Hochschule für Fernsehen und Film München einen Autorenwettbewerb, um den Isar-Western wiederzubeleben. Zwei Drehbücher liegen schon vor - ab 2020 wird laut Produktionsfirma Suedstern Film am Ufer der Isar erneut das Lasso rausgeholt.