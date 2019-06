D-Day vor 75 Jahren Das Blutbad nebenan

Vom Gartenzaun der Cassigneuls aus kann man das Meer riechen. Den Tang, das Salz in der Luft, die leichte Fäulnis, die das Watt ausdünstet, wenn das Meer sich fast bis zum Horizont zurückzieht. Weniger als einen halben Kilometer Luftlinie hinter dem hellblauen Einfamilienhaus von Rémy und Marguerite Cassigneul beginnt der Strand.

Doch seit 1944 waren sie nie wieder dort.

Marguerite Cassigneul war damals 17. Heute ist sie eine elegante alte Dame, schwarzer Pullover, seidenes Halstuch mit roten Mohnblumen, die blauen Augen schon etwas trübe, aber wach. Es fällt ihr nicht schwer, von der Besatzungszeit zu erzählen, den Kriegsjahren vor 1944. Aber als sie über den 7. Juni sprechen will, nach der Landung der Alliierten an den Stränden der Normandie, stockt ihre Stimme.

Die Deutschen wurden schon am Nachmittag des 6. Juni ins Landesinnere zurückgedrängt. "Am Strand blieben die zurück, die es nicht geschafft hatten", sagt Marguerite. Die Leichen waren noch dort. "Ein Soldat lag da ganz merkwürdig verkrümmt, ich wusste nicht, wo oben und unten war. Da sah ich: Er hatte keinen Kopf mehr." Sie weint. "Ich werde den Anblick nie vergessen."

Orte der Schlacht - die Normandie vor 75 Jahren und heute Die große Invasion: Mit dem D-Day landeten die Alliierten am 6. Juni 1944 in der Normandie. Mit dieser zweiten Front war das Nazi-Regime überfordert, es war der Anfang vom Ende des Krieges. Die Befreiung Europas forderte einen hohen Preis: Hunderttausende alliierte und deutsche Soldaten ließen in dieser Schlacht ihr Leben. Die Fotostrecke zeigt Orte der Normandie damals und heute. Spaziergang zwischen Trümmern: Ein britischer Soldat wandert am 11. September 1944 durch die Straßen der von deutschen Besatzern befreiten Stadt Argentan in der Normandie. Der gleiche Ort... ...lässt 75 Jahre später im Mai 2019 nichts mehr von den Schrecken des Krieges spüren. Rückkehr: Am 14. Juli 1944 kehren Bewohner der Stadt La Haye-du-Puits nach Ende der Kampfhandlungen in ihre Häuser zurück. Heute... ...sind den Straßen von La Haye-du-Puits die Spuren der Kämpfe nicht mehr anzusehen. Touristenattraktion: Am 8. August 1944 unterhält sich ein US-Soldat vor der berühmten Inselgemeinde Le Mont-Saint-Michel mit einem französischen Zivilisten. Lange verschwunden ist die US-Armee... ...im Mai 2019. Das Bild zeigt die inzwischen deutlich ausgebauten Zufahrtstraße zur Insel, die jährlich von mehr als zwei Millionen Touristen besucht wird. Mehr Schiffe als Meer: Die geballte militärische Macht der US-amerikanischen und britischen Marine zeigte sich am D-Day vor der Küste der Normandie. Das Wasser vor Omaha Beach war voller Schiffe und Boote, der Himmel voller Sperrballons. Inzwischen jedoch... ...wirkt der Strand wieder ruhig und friedlich wie eh und je, wie auf dieser Aufnahme vom 9. Mai 2019. Zwischen Trümmern: Britische Soldaten marschieren im August 1944 durch die vom Krieg zerstörte Stadt Pont-l’Évêque in der Normandie. Jahrzehnte später sieht... ...die Stadt so aus. Normandie zerstört, Europa gerettet: Die Kämpfe der Monate nach dem D-Day veränderten das Gesicht vieler Orte in der Normandie. War etwa Saint-Hilaire-du-Harcouët im August 1944 von Zerstörung geprägt, so... ...sind die Straßenzüge auf dieser Aufnahme vom 8. Mai 2019 längst wieder vollständig hergestellt. Letzte Ehrung: Zwei US-Soldaten haben auf dem Foto vom 23. Juli 1944 einen Bombenkrater in Saint-Lô als Schützengraben für ihr Maschinengewehr genutzt und einen Kameraden im Hintergrund provisorisch mit einer US-Flagge bedeckt. Am gleichen Ort... ...ist keine Spur mehr vom Bombenkrater geblieben. Die 1944 stark beschädigte Kirche Saint-Croix ist längst wieder hergestellt. Verwüstung: Nach erbitterten Kämpfen sind diese Gebäude in Valognes im Oktober 1944 fast vollständig zerstört. 75 Jahre später... ...sieht Valognes wieder ganz normal aus. Alliierte Befreiung: Im Juni 1944 marschieren US-Soldaten durch das normannische Dorf Sainte-Marie-du-Mont, während sie von der Küste weiter ins Landesinnere vordrängen. Der gleiche Ort... ...ist im Mai 2019 längst wieder von den alliierten Befreiern verlassen worden.

Ihr Mann Rémy übernimmt und erzählt von einem toten Offizier, auf dem Bauch liegend, das Gesicht im Wasser. "Er war so einsam. Und wenn ich das Meer sehe, dann sehe ich immer wieder dieses Bild. Deshalb gehe ich dort nicht mehr hin."

Misstrauisch lauschten sie den Schritten der Deutschen

Im Zuge der "Operation Overlord" landeten am 6. Juni 1944 mehr als 150.000 britische, US-amerikanische und kanadische Soldaten in der Normandie, mit schwerem Gerät. Rémy Cassigneul war damals 19 Jahre alt, heute ist er 94. "Es war kein Wasser mehr zu sehen, so viele Boote kamen. Tausende Schiffe, große, kleine, vollbeladen mit Waffen, Soldaten, sogar Autos. Es nahm kein Ende. Einige bremsten nicht, als sie dem Strand näherkamen. Sie fuhren einfach auf Rädern weiter, Amphibienfahrzeuge. Das waren die Alliierten."

Die Cassigneuls, seit 1948 verheiratet, kannten sich schon als Teenager während des Krieges. Sie lebten damals vier Kilometer vom Strand entfernt, als Nachbarn im Dorf Tailleville. 70 Einwohner, ungefähr doppelt so viele Kühe und Pferde. Sie wohnte mit ihren Eltern und einer Schwester auf einem Bauernhof, er arbeitete und wohnte im "Schloss" nebenan, einem stattlichen Gutshaus.

Die Deutschen kamen 1942. "Der Bürgermeister kam zu uns und sagte: Die deutschen Soldaten sind jetzt überall in den Dörfern, sie werden bleiben. Ihr werdet zwei von ihnen aufnehmen", erzählt Marguerite Cassigneul. "Bei uns im Schloss sollte der Kommandant wohnen", ergänzt Rémy. Sales boches, "dreckige Deutsche", zischten die Leute im Dorf hinter vorgehaltener Hand.

"Aber mein Vater ermahnte uns: Seid freundlich zu denen, kein böses Wort. Das machte uns Angst", sagt Marguerite. "Wir wussten ja nicht: Was sind das für welche? Wenn die dann mit ihren schweren Stiefeln unsere Treppe hochsteigen? Unsere Zimmer waren ja direkt Wand an Wand mit deren Zimmern."

"Kennen Sie Rommelspargel?"

Die dann kamen, trugen tatsächlich klobige Stiefel. Die Familie lauschte vom Esstisch im Erdgeschoss misstrauisch den Schritten unterm Dach. Niemand sprach. "Aber dann kam einer runter, ganz jung und schüchtern und sagte: Bonjour. Da sahen wir: Die waren wie wir", erinnert sich Marguerite. Sie seien gut miteinander ausgekommen, lebten nebeneinander her und manchmal auch miteinander, aßen zusammen, arbeiteten zusammen.

Aber natürlich lief alles nach den Regeln der deutschen Kommandanten, wie Rémy erklärt: "Wir mussten Sand transportieren und zu Beton zusammenrühren, für den Atlantikwall" - eine fast 2700 Kilometer lange Ansammlung von Bunkern und Festungen entlang der europäischen Atlantikküste. Die Deutschen verpflichteten die Bevölkerung als Zwangsarbeiter zum Bau des Bollwerks.

"Und kennen Sie Rommelspargel?" Dazu fällte Rémy junge Bäume im Wald, schnitt die Äste ab, rammte die kahlen Stämme in langen Reihen auf Felder und Weiden: damit die feindlichen Fallschirmjäger und Flugzeuge keinen Platz zum Landen hätten. "Rommelspargel eben." Ab zehn Uhr abends galt Ausgangsperre für alle Dorfbewohner, "Gardinen geschlossen, Licht aus", ab und zu kamen die Offiziere mit ihren Hunden zu Kontrollgängen durch die Gassen. "Die mochten wir nicht", sagt Rémy, "aber die Deutschen, die mit uns die Bunker gebaut haben, mochten die auch nicht."

Auch er verliert kaum ein böses Wort über die Deutschen, die während der Besatzung im Dorf lebten. "Da waren gute Menschen dabei." Ein deutscher Soldat habe mal aus Deutschland einen Brief eines französischen Zwangsarbeiters an seine normannische Frau nach Frankreich geschmuggelt. "Dafür hätte er aufgehängt werden können."

Todesangst im Versteck

Marguerite Cassigneul sagt, sie hätte nach dem Krieg den beiden Deutschen, die auf ihrem Hof wohnten, gern noch Briefe geschrieben. Aber nach dem 6. Juni waren sie alle fort, eingezogen zum Kampf an den sich ständig verschiebenden Frontlinien der Normandieschlacht.

Die Landung der Alliierten in den frühen Morgenstunden des 6. Juni kam für die Dorfbewohner völlig überraschend. Am Abend des 5. Junis seien alle ganz normal zu Bett gegangen, sagen die Cassigneuls. Aber dann, gegen 7 Uhr, hämmerten Deutsche an die Tür und schrien: "Invasion!", alle sollten sich verstecken. Vom Meer drang das Donnern der Explosionen bis nach Tailleville, der Himmel war dunkel vom Rauch, es stank verbrannt.

Rémy drängte sich mit Dutzenden anderen im Schlosskeller. Marguerite war "im Stall versteckt, unter dem Heu". Bis zum späten Nachmittag harrten sie aus, ohne Wasser und Essen, unter Todesangst. Marguerite spricht jetzt schneller, als sprudelten die Erinnerungen in ihrem Kopf. "Plötzlich sind wir alle erstarrt", durch die Stalltür schob sich ein Gewehrlauf. "Wir dachten: Jetzt müssen wir sterben." Die Tür flog auf - kanadische Soldaten.

Sie forderten alle Bewohner auf, sich im Dorf zu versammeln. Mit erhobenen Armen und im Gänsemarsch lief die Familie auf den Marktplatz. "Mein Vater hat die Calvadosflasche rausgeholt, für die Soldaten extra vorgekostet und gezeigt, dass nichts vergiftet ist, dann haben wir uns in den Armen gelegen. Das war wirklich ein Moment der Freiheit für uns."

Ein Scharfschütze auf dem Kirchendach

Die Kanadier hatten eine Gulaschkanone dabei, es gab Suppe für alle und noch mehr Schnaps dazu. Rémy unterbricht Marguerite: "Jetzt erzähl doch das mit dem Soldaten." Denn die Freude währte nur kurz. Gerade habe sie sich mit einem jungen Kanadier unterhalten, nett, blond, gutaussehend, erinnert sie sich. Dann ein seltsames Geräusch, ein Pfeifen oder eher: ein Zischen. Aus dem Schädel des Kanadiers lief Blut, er kippte nach vorn. "Jemand rief: schnell, einen Druckverband!"

Ein deutscher Scharfschütze hatte sich auf dem Kirchendach verschanzt, die Bewohner flohen in ihre Häuser, den verletzten kanadischen Soldaten nahmen Marguerites Eltern mit zu sich. Er starb auf ihrem Wohnzimmertisch.

Weil das Dorf als nicht sicher galt, wurden die Bewohner am Morgen des 7. Juni an den Strand evakuiert, wo die Schlacht gegen die Deutschen schon vorüber war. Dort sah Marguerite den Soldaten ohne Kopf, Rémy den einsamen Offizier mit dem Gesicht im Wasser. Dann durften sie zurückkehren in ihre Häuser, mit den Bildern im Kopf und dem Trauma, dass sie bis heute nicht loslässt.

"Danach kamen die Bomber. 75 Flugzeuge, wir haben sie gezählt", erinnert sich Rémy. Caen ist die nächstgrößere Stadt, etwa 15 Kilometer entfernt, die Flammen erleuchteten den nächtlichen Horizont. Die Innenstadt wurde von Bomben fast komplett zerstört, etwa 2500 Menschen starben.

Region zerstört, Europa befreit

Obwohl die Deutschen schon auf dem Rückzug waren, verfolgten die Alliierten die Strategie der "verbrannten Erde": Nichts sollte die Deutschen mehr an der Region interessieren, nirgendwo sollte es möglich sein, eine Stellung zu errichten. Also fielen die Städte, eine nach der anderen.

Eine Tante von Marguerite flüchtete mit ihrem Säugling von Caen nach Tailleville zu Marguerites Eltern auf den Bauernhof. Als die Feuer erloschen und die Bomber weitergezogen waren, radelten Marguerite und ihre Schwester in die zerstörte Stadt: "Überall lagen Trümmer. Die Straßen waren kaum noch wiederzuerkennen." Das Haus der Tante stand noch.

Drei Monate dauerte die Schlacht in der Normandie. Bis Ende Juli 1944 landeten etwa 1,5 Millionen alliierte Soldaten an den Stränden, sie kämpfen gegen rund 400.000 deutsche Soldaten. Über die Opferzahlen gibt es recht unterschiedliche Schätzungen. Am Ende waren fast eine halbe Million Menschen tot - Alliierte, Deutsche, Zivilisten. 180.000 Häuser waren komplett zerstört.

Auf einer Wiese nahe Tailleville errichteten die Kanadier einen provisorischen Flughafen. "Die Ambulanzen aus Caen kamen bei uns im Dorf an und fuhren weiter zum Flughafen, minütlich", sagt Rémy zum wochenlangen Ausnahmezustand.

Erst nach der Befreiung von Paris im August 1944 war das Chaos vorbei. Die Cassigneuls hatten zum Glück keine Verwandten, aber Freunde und Nachbarn verloren. Weiden, Felder, Ställe, alles war zerstört. Sie mussten von null anfangen. "Es war die Befreiung, ja", sagt Marguerite Cassigneul. "Aber feiern konnten wir erst mal nicht. Die Freude darüber, die kam erst später."

einestages-Autorin Elise Landschek ist freie Journalistin in Berlin und war im Mai sieben Tage in der Normandie unterwegs, ihre Recherche wurde teilweise unterstützt vom Verband Normandie Tourisme.