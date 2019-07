Raumfahrt: Warum die Menschheit nicht zum Mars flog

Nachdem sie glücklich im Pazifik gewassert hatten, mussten Neil Armstrong, Buzz Aldrin und Michael Collins zwei Wochen im Alu-Container ausharren. Am 7. August 1969 wartete das Heldentrio von Apollo 11 auf das Ende der Quarantäne. Die Nasa wollte sichergehen, dass ihre Astronauten keine gefährlichen Erreger von der Mondoberfläche eingeschleppt hatten. Eigentlich waren die USA noch voll im Mondfieber, doch an diesem Tag lenkte die Weltraumbehörde das Interesse des Publikums in Richtung Mars. Denn dort war ihre Sonde "Mariner 7" planmäßig vorbeigeflogen.

Die Forscher präsentierten der erstaunten Presse ein Infrarotspektrum vom Südpol des Planeten. Demnach hatte Mariner in der dünnen Marsluft ein Gas gemessen, das auf der Erde mit biologischen Prozessen in Verbindung steht: Methan. Waren das die Ausdünstungen von Mikroben, gibt es also Leben auf dem Mars? Die spektakuläre Nachricht schaffte es in die TV-Nachrichten und auf die erste Seite der "New York Times". Allerdings mussten die Wissenschaftler sich bald bremsen, denn ihr vermeintliches Mars-Methan entpuppte sich als gefrorenes Kohlendioxid - biologisch uninteressant.

Mit dem historischen Mondflug hatten die USA den langen, verbissenen Wettlauf gegen die Sowjetunion gewonnen. Nun allerdings fehlte ein neues Ziel. Sollten Neil Armstrongs Kollegen den Mars ansteuern? "Sie müssen uns dabei helfen, dem Raumfahrtprogramm einen Schubs zu geben. Ja, wir haben es wirklich schwer", hatte Wernher von Braun am Vorabend des "Apollo 11"-Starts bei einem Cocktail zu Norman Mailer gesagt, wie der Schriftsteller in seinem Buch "Auf dem Mond ein Feuer" berichtete.

Brauns "Saturn V"-Rakete hatte entscheidend zum Erfolg des Mondprogramms beigetragen, trotzdem spürte er, dass der Wind sich gedreht hatte. Mailer hingegen war verblüfft: Konnte die Nasa, den Sieg am Mond sicher vor Augen, von der Politik nicht alles verlangen?

Mythos Mars

Der Mars war für Wernher von Braun seit Langem eine Art Sehnsuchtsort. Bereits als Jugendlicher hatte er in den Zwanzigerjahren mit seinem Fernrohr den Nachthimmel bestaunt, der Mars-Roman "Auf zwei Planeten" von Kurt Laßwitz faszinierte ihn. Zudem meldeten Astronomen damals immer mehr von den mysteriösen "Marskanälen", die sie im Teleskop zu erkennen glaubten und manche als künstliche Bauwerke deuteten. Eine optische Täuschung, wie man heute weiß.

Nach seiner maßgeblichen Rolle im Raketenprojekt Nazi-Deutschlands entwickelte von Braun in den frühen Fünfzigerjahren für die US-Armee die Redstone-Rakete. Und wieder waren seine Gedanken weit ins Weltall hinausgeflogen: Der Flug zum Mond war ihm eine Nummer zu klein, er dachte bereits über eine Marsexpedition nach. Details wurden 1952 unter dem Titel "Das Marsprojekt" veröffentlicht. 950 Raketenstarts hielt der Raketenpionier für nötig, um die zehn Mars-Raumschiffe im Erdorbit zu montieren; 70 Astronauten sollten den Flug bewerkstelligen.

Und sie flogen doch - Fragen und Antworten zur Mondlandung Die Crew von Apollo 11: Diese Männer sollen auf dem Mond gewesen sein? Ganz ausgeschlossen! Neil Armstrong (links) setzte als erster seinen Fuß auf den Mond, Edwin "Buzz" Aldrin als zweiter, Michael Collins blieb im Raumschiff. Aber folgt man den Verschwörungstheorien, hat die US-Regierung die Welt verschaukelt. Gemerkt haben das natürlich nur so clevere Menschen wie US-Autor Bill Kaysing, ein König der Verschwörungstheoretiker. Warum bewegt sich die US-Fahne?

Auf dem Mond existiert keine Atmosphäre, damit auch kein Wind. Trotzdem flattert auf den Filmaufnahmen die aufgestellte Flagge.



Verschwörungsthese: Um dramatische Bilder zu kreieren, wurden im irgendeinem Filmstudio auf der Erde künstliche Gebläse verwendet. Die Erklärung: Die Fahne war an einer Längs- und einer Querstrebe befestigt. Sie bewegte sich, weil die Astronauten sie berührt hatten. Da auf dem Mond eine deutlich geringere Gravitation herrscht, hielten die Schwingungsbewegungen länger an. Warum ist da ein "C" auf dem Stein?

Kein Mensch war vor Armstrong und Aldrin auf dem Mond - trotzdem ist auf dem großen Stein vorn links der Buchstabe "C" zu erkennen.



Verschwörungsthese: Die Aufnahme entstand auf der Erde - bei dem Stein muss es sich also um ein markiertes Studiorequisit handeln. Die Erklärung: Auf der Vergrößerung lässt sich erkennen, dass es sich um einen Fussel handelt, der bei der Entwicklung auf das Bild geraten ist. Experten vermuten, dass es sich um ein Haar handelt. Dieser Fussel ist in den Achtzigern erstmals auf diesem Bild aufgetaucht. In früheren Abzügen sah man den Felsen noch ohne das vermeintliche "C". Warum sind auf den Fotos keine Sterne zu sehen?

Der Himmel ist auf dieser Nasa-Aufnahme komplett schwarz. Dabei müsste aufgrund der fehlenden Atmosphäre vom Mond aus eigentlich ein grandioser Sternenhimmel zu sehen sein.



Verschwörungsthese: Die Aufnahmen entstanden in Wahrheit in einem geheimen Studio - die Setbauer haben die Himmelskörper womöglich weggelassen, weil es zu kompliziert gewesen wäre, diese in den richtigen Konstellationen darzustellen. Die Erklärung: Um so schöne Fotos von Himmelskörpern zu erhalten, wie wir sie aus Sternenatlanten kennen, werden die Fotos mitunter stundenlang belichtet. Die helle Mondoberfläche jedoch reflektierte das Sonnenlicht so stark, dass nicht mal die Astronauten selbst Sterne sahen. Und weil es so hell war, waren ihre Kameras auf eine kurze Belichtungszeit eingestellt. Sonst wären die Bilder überbelichtet worden. Wie konnte es den Astronauten gelingen, so perfekte Fotos zu schießen?

Jeder kennt die Bilder der Mondlandung - Buzz Aldrin neben der amerikanischen Flagge, der Fußabdruck im Mondboden, die Mondlandefähre mitten im Nirgendwo. Jeder Schuss der Mission scheint ein Treffer gewesen zu sein.



Verschwörungsthese: Die Bilder wurden von Profi­-Fotografen erstellt - natürlich nicht auf dem Mond. Ebenfalls verdächtig: Armstrong und Aldrin hielten die Kameras nicht einmal in der Hand und konnten nicht durch den Sucher schauen; die Hasselblad-Apparate waren auf Brusthöhe an ihrem Anzug installiert. Die Erklärung: Armstrong und Aldrin haben, wie man hier sieht, keineswegs nur perfekte Fotos gemacht. Viele Bilder waren überbelichtet, unscharf, zu dunkel, oder es war der Kopf des Astronauten abgeschnitten. Die Nasa hat nur die gelungenen Bilder veröffentlicht, die man teilweise nachbeschnitten hat. Zudem konnten die Kameras aufgrund des Weitwinkelobjektivs leicht bedient werden, was die Astronauten monatelang vor der Reise geübt hatten. Trotzdem gelang es Aldrin nicht, auch nur ein vernünftiges Bild von Armstrong zu machen. Was spiegelt sich da auf Aldrins Helm?

Jeder kennt dieses berühmte Bild von Buzz Aldrin. Auf seinem Helm erkennt man den fotografierenden Armstrong.



Verschwörungsthese: Wer noch genauer hinsieht, kann zwei merkwürdige Lichtspiegelungen entdecken. Das sind doch Filmscheinwerfer! Also doch alles nur eine Studioaufnahme? Die Erklärung: Vergrößert man das Bild, kann man erkennen, dass es sich bei den beiden hellen Flecken nicht um Scheinwerfer handelt. Der linke Fleck ist das "Solar-Wind-Collection"-Experiment, ein Segel, das der Erfassung von Sonnenwinden dient. Der rechte Fleck ist die Flagge. Dies kann man auch gut in der Seitenansicht (unten) erkennen. Wie gelangte man an das Mondgestein?

Ein handfester Mondlandungsbeweis müssten doch die 385 Kilo Mondgestein sein, die bei den Apollo-Missionen zur Erde gebracht wurden. Schließlich sind sie von Wissenschaftlern weltweit untersucht und für echt befunden worden.



Verschwörungsthese: Selbst wenn die Proben echt sind, könnten sie von unbemannten Sonden auf die Erde geschafft worden sein. Die Russen haben sich schließlich auch per Sonde (Foto) Mondgestein organisiert. Die Erklärung: Technisch war es kaum möglich, so große Mengen an Mondgestein (Foto) per Sonde auf die Erde zu holen. Die sowjetischen Proben wogen nur ein paar hundert Gramm. Die Nasa hätte also für 385 Kilo Mondgestein unzählige Sonden zum Mond schicken müssen. Zudem: Das analysierte Mondgestein ist echt. Das belegt die chemische Zusammensetzung der amerikanischen und sowjetischen Bodenproben, die sich gleichen. Warum sind die Fußabdrücke so auffällig markant?

Der Mond ist wasserlos und nur mit Staub bedeckt. Man würde erwarten, dass der Fußabdruck eines Astronauten dort nur einen undeutlichen Abdruck hinterlässt.



Verschwörungsthese: Die Abdrücke entstanden in einem feuchten Schlammbecken auf der Erde.



Die Erklärung: Der Mondstaub, Regolith genannt, ist sehr feinkörnig. Die Körnchen haften fest aneinander, so dass man nicht einsinkt. Solange sie nicht von Mikrometeoriten zerstört werden, bleiben die Spuren. Warum hat das Triebwerk der Mondlandefähre "Eagle" bei der Landung keinen Krater erzeugt?

Selbst auf den Illustrationen, die die Nasa vorab von der gelandeten Fähre anfertigen ließ, war ein Krater vorgesehen. Warum fehlt er jetzt?



Verschwörungsthese: Die "Eagle" ist nie geflogen, sie stand nur in einem Studio.



Die Erklärung: Neil Armstrong führte keine senkrechte, sondern eine schräg horizontale Landung durch. Der Staub, der dabei aufgewirbelt wurde, setzte sich auf den Landefüßen ab. Zudem wurde das meiste Gas seitlich aus dem Triebwerk ausgestoßen. Warum sind die Filme in den Fotoapparaten nicht geschmolzen?

Auf dem Mond herrschen mittags Temperaturen von rund 130 Grad, die Filme der Hasselblad-Kameras aber waren nur für Temperaturen von etwa 65 Grad ausgelegt.



Verschwörungsthese: Das Fotografieren auf dem Mond war technisch unmöglich.



Die Erklärung: Ein "Tag" auf dem Mond ist ziemlich lang - nämlich etwa zwei Wochen. Erst gegen "Mittag" erreicht die Mondoberfläche Temperaturen von 138 Grad. Alle Mondlandungen aber fanden weit früher, nämlich am "Mond-Morgen" statt - und dann war es deutlich kühler. Warum sind die Schatten auf den Mondbildern oft unterschiedlich lang?



Verschwörungsthese: Die Schatten verlaufen nicht parallel oder sind unterschiedlich lang. Das beweist, dass es mehr als eine Lichtquelle gegeben haben muss. Spricht für eine Studioaufnahme, denn auf dem Mond gibt es nur eine Lichtquelle - die Sonne. Die Erklärung: Schatten verlaufen nicht parallel, sondern entsprechend der Richtung der Lichtquelle. Warum die Schatten von Buzz Aldrin und Neil Armstrong unterschiedlich lang sind, zeigt das Bild dieser Kamele. Auch ihre Schatten werden ausschließlich von der Sonne erzeugt und sind trotzdem unterschiedlich lang. Dies liegt daran, dass die Wüste - ebenso wie die Mondoberfläche - nicht hundertprozentig eben ist. Schon kleinste Unebenheiten können einen Schatten verändern. Was machen die Fadenkreuze auf den Bildern der Apollo-Missionen? Und warum verschwanden sie teilweise?

In jedem Foto der Mondlandemissionen sind kleine Kreuze zu sehen. Doch bei diesem Bild und einigen anderen verschwinden manche Kreuze einfach hinter einigen Gegenständen.



Verschwörungsthese: Die Gegenstände wurden nachträglich in die Bilder hineinretuschiert. Dabei hat man wohl vergessen, die Kreuze wieder zu vervollständigen. Die Erklärung: Zunächst muss man verstehen, wie die Fadenkreuze überhaupt auf die Fotos kamen: Sie befanden sich bei den Fotoapparaten auf einer dünnen Glasplatte zwischen Film und Linse und sorgten dafür, dass an diesen Stellen der Film nicht belichtet wurde. Diese Kreuze dienten dazu, später Entfernungen und Größen von Objekten berechnen zu können. Schossen die Astronauten allerdings Motive mit sehr hellen Stellen, konnte es passieren, dass das in die Linse einfallende Licht die dünnen Linien einfach überstrahlte. Wo sind die Reifenspuren des Mondfahrzeugs, das erstmals bei der Apollo 15-Mission eingesetzt wurde?

Auf dem Bild fehlen hinter dem Lunar Roving Vehicle offenbar die Reifenspuren.



Verschwörungsthese: Auch bei späteren Missionen, also nach der Mondlandung 1969, wurde geschummelt. Das Mondgefährt könnte per Kran in ein Studio gehievt worden sein. Die Erklärung: Auf diesem Bild sieht man eindeutig die Reifenspuren, die der Mondbuggy, den die Astronauten auf den Apollo-Missionen 15, 16 und 17 dabeihatten, hinterlassen hat. Zugegeben, direkt hinter dem Fahrzeug sind keine Reifenspuren zu erkennen. Doch es ist mehr als wahrscheinlich, dass diese lediglich von den Astronauten zertreten worden sind. Der hat's erfunden: Bill Kaysing landete mit seinem Verschwörungs-Wälzer "We Never Went to the Moon: Americas Thirty Billion Dollar Swindle" 1976 einen Bestseller. An seinen verwegenen Thesen hielt er jahrzehntelang fest, bis zu seinem Tod 2005. Jim Lovell, Astronaut der Apollo-Mission 13, konnte so viel Unvernunft kaum fassen. Sie mache ihn wütend, sagte er der Zeitung "Metro": "Wir haben viel Geld ausgegeben, sind große Risiken eingegangen, darauf sollte jeder in diesem Land stolz sein." Lovell bezeichnete Kaysing als "eine Art Komiker" und "verrückt"; mit seiner Verleumdungsklage scheiterte Kaysing, selbst spezialisiert auf Verleumdungen. Astronaut Buzz Aldrin: Könnte dieser freundliche ältere Herr jemanden niederstrecken? Er tat es im Jahr 2002. Als ein Reporter und Verschwörungstheoretiker ihm penetrant zu nahe kam, auf eine Bibel schwören lassen wollte, ihn wiederholt beleidigte und provozierte, antwortete Aldrin schließlich mit einer trockenen Rechten ins Gesicht des deutlich größeren und 35 Jahre jüngeren Mannes. Amerikas Helden: Hollywood hat kurz vor dem 50. Jahrestag der Mondlandung von 1969 den historischen Flug zum Erdtrabanten in dem Epos "First Man" verfilmt. Als Vorlage diente die Biographie des Nasa-Historikers James R. Hansen - einer der wenigen Menschen, dem sich der notorisch medienscheue Neill Armstrong anvertraute. Das Filmbild zeigt die Astronauten Michael Collins (Lukas Haas), Armstrong (Ryan Gosling) und Buzz Aldrin (Corey Stoll) - drei Männer, die Geschichte schrieben, sich aber wenig mochten. Abgestürzt - egal: Der Film greift auch eine der berühmtesten Episoden aus dem Leben von Neill Armstrong auf, die seine vermeintliche Kaltblütigkeit demonstriert. Als er einmal das Mondlande-Testgerät steuerte, versagte die Technik, Armstrong rettete sich in buchstäblich letzter Sekunde per Schleudersitz. Er überlebte denkbar knapp, aber ohne äußerliche Blessuren - und ging sofort unverdrossen wieder zur Arbeit.

Das Buch, ursprünglich als Anhang eines Romans geplant, charakterisierte der SPIEGEL damals als "Formelgestrüpp". Trotzdem fanden die kühnen Ideen im US-Wochenmagazin "Collier's" fantastisch illustriert eine breite Leserschaft. Auch Weltraumfilme Walt Disneys halfen in den Fünfzigerjahren, für den Flug zum Mars zu trommeln.

Schon am Ende des folgenden Jahrzehnts waren Raumflüge Realität geworden und US-Astronauten bereits vom Erdmond zurückgekehrt. Mit seinem Wahlsieg 1968 hatte im Weißen Haus der Republikaner Richard Nixon das Zepter übernommen - und das Apollo-Projekt von den Demokraten Kennedy und Johnson geerbt. Ein weiteres Erbstück war Nasa-Administrator Thomas Paine, ebenfalls Demokrat und sehr schnell in die Chefetage der Weltraumbehörde aufgerückt.

Zukunftsweisend oder Milliardengrab?

Auf dem politischen Parkett Washingtons war Paine unerfahren, aber als Ingenieur ein Fan der bemannten Raumfahrt. Er sah in Braun einen Visionär. Paine hatte ihn gebeten, bei der Space Task Group, einer hochrangigen Expertengruppe unter Leitung von Nixons Vizepräsident Spiro Agnew, Pläne für eine Marsexpedition vorzustellen. Bereits am Starttag von Apollo 11 hatte sich Agnew öffentlich für den Mars als nächstes Nasa-Ziel ausgesprochen - und im Kongress eine Kontroverse entfacht. Doch in der Nixon-Regierung war sein Einfluss begrenzt, zum engeren Zirkel um den Präsidenten gehörte er jedenfalls nicht, wichtige Entscheidungen fielen ohne ihn.

Mit einer raffinierten 3D-Präsentation legte Braun sich am 4. August 1969 vor der Space Task Group mächtig ins Zeug. Sein Plan baute auf der existierenden Mondrakete auf, eine nukleare Oberstufe sollte für zusätzlichen Schub sorgen und die Mission aus zwei Crews à sechs Mann bestehen, die parallel in zwei Raumschiffen zum Mars fliegen - für den Fall, dass eins versagen würde. Die erste Landung war für 1982 angepeilt.

Agnew sorgte dafür, dass die Pläne tags darauf auch im Senat vorgestellt wurden. Teilnehmer erinnern sich, wie man dort nach Luft schnappte, als Braun ausführte, dass die Raumschiffe am 12. November 1981 zum Mars aufbrechen würden. Alle kritischen Zeitpunkte der Mission, vom Start bis zur Rückkehr, hatten seine Experten genau berechnet, "was dem eher hypothetischen Szenario einen Hauch von Endgültigkeit verlieh", so Michael Neufeld in seiner Biografie "Wernher von Braun: Visionär des Weltraums - Ingenieur des Krieges".

Zum leidigen Thema der Finanzierung lagen keine genauen Zahlen vor. Mit einem Nasa-Jahresbudget von neun Milliarden US-Dollar wäre das Projekt zu stemmen, schätzte Paine. Washingtoner Nasa-Experten, die ihre Antennen näher an der Politik hatten, bezweifelten, dass die Taktik ihres Chefs auch nur den Hauch einer Chance hatte.

"Fuck Mars"

Am 13. August feierten die Amerikaner noch einmal ihren erfolgreichen Mondflug im Hotel Century Plaza in Los Angeles. Bei der Gala waren Präsident Nixon und der damalige kalifornische Gouverneur Ronald Reagan dabei, als gut 1400 VIPs aus Politik und Gesellschaft Armstrong, Aldrin und Collins hochleben ließen. Vizepräsident Agnew verlieh ihnen die "Freedom Medal" als höchste zivile Auszeichnung der USA. In seinem kurzen Statement sagte Armstrong eine neue Ära voraus, "in der die Menschheit beginnt, das Universum und ebenso sich selbst zu verstehen".

Draußen jedoch ging es um ganz andere Dinge. Die Friedensbewegung nutzte die öffentliche Aufmerksamkeit, um den Abzug der US-Truppen aus Vietnam zu fordern - und hatte es geschafft, am Bürogebäude gegenüber vom Hotel ein Transparent aufzuhängen mit einer sehr klaren Botschaft in riesigen Lettern: "Fuck Mars".

Auch Durchschnittsbürger hatten mehrheitlich eine kaum positivere Einstellung zu einem teuren Marsabenteuer, wie Meinungsforscher ermittelten. Solche Raumfahrtvisionen kamen zur Unzeit. Denn die "neue Ära" prägten heftige innenpolitische Konflikte: Rassenunruhen und Protest gegen den Vietnamkrieg erschütterten die US-Gesellschaft, Hoffnungsträger wie Martin Luther King und Robert Kennedy waren Mordanschlägen zum Opfer gefallen.

Stiefelabdrücke im roten Sand

Die Space Task Group entwickelte in den Wochen danach trotzdem drei Szenarien für die zukünftige US-Raumfahrt: Zwei machten konkrete Zeitvorgaben für bemannte Marsflüge, das dritte ließ den Starttermin offen. Nixon macht sich keines davon zu eigen. Und so musste die Nasa Federn lassen. Ihr Jahresbudget 1971 fiel auf knapp 3,4 Milliarden Dollar, lediglich 37 Prozent des Höchststandes 1965. Die Mondflüge Apollo 18, 19 und 20 wurden gestrichen. Man verwarf eine bemannte Mondbasis, verschob die erste unbemannte Landung auf dem Mars, stoppte Planungen für bemannte Marsmissionen.

Die Saturn-V-Rakete wurde nun auch nicht mehr gebraucht, ihr Bau folglich beendet. Und ohne sie war eine neue nukleare Oberstufe sinnlos. Nach 1975 hatte die Nasa überhaupt kein Transportmittel mehr für bemannte Flüge in die Erdumlaufbahn, erst 1981 beendete das neue Space Shuttle diese Phase.

Trotzdem ist der Mars heute der besterforschte Planet. Immer wieder haben die Amerikaner die schwierige Landung dort gemeistert - mit Robotersonden und automatischen Fahrzeugen. Seit 2012 kurvt dort das Marsmobil "Curiosity" herum, zusammen mit einem europäischen Orbiter melden die Sonden nun auch tatsächlich Methan in der Marsluft. Über 20 Kilometer lang sind mittlerweile "Curiositys" Fahrspuren.

Keineswegs ausgeträumt sind indes Visionen, auch Stiefelabdrücke im roten Sand zu hinterlassen. Die Nasa verkündet neuerdings eindringlicher als früher, man wolle Astronauten zum Mars schicken - einen Zeitplan bleibt sie allerdings schuldig. Unternehmer Elon Musk, ganz in der Braunschen Tradition, will die erste Stadt auf dem Mars bauen. Wissenschaftler sehen den Planeten hingegen nicht als extraterrestrisches Siedlungsgebiet: Vorschläge, die Umwelt des Wüstenplaneten mittels "Terraforming" für den Menschen angenehmer zu gestalten, verweisen sie ins Reich der Science Fiction.