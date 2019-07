Film-Fiasko "Super Mario Bros." Zwei Klempner und ihr Griff ins Klo

"Leoparden küsst man nicht" (1938): Dieser heutige Screwball-Klassiker war seinerzeit ein gewaltiger Flop. Die temporeiche Komödie kostete ihren Regisseur Howard Hawks sein nächstes Projekt bei der Filmproduktionsfirma RKO und sorgte dafür, dass Katherine Hepburn jahrelang als Kassengift galt. Möglicherweise war der Film einfach seiner Zeit voraus. In "Leoparden küsst man nicht" wurde erstmals das Wort "Gay" im Zusammenhang mit sexueller Ausrichtung verwandt. Cary Grant improvisierte die Zeile in der Szene, in der er mit nichts als einem Damenmorgenmantel bekleidet Tante Elisabeth in die Arme läuft. Tante: "Aber warum tragen Sie diese Kleider?" Grant: "Weil ich plötzlich schwul geworden bin" ("Because I went gay all of a sudden."). In den dreißiger Jahren war der Begriff noch ein absoluter Slangausdruck unter Homosexuellen. Der breiten Öffentlichkeit wurde er erst Ende der sechziger Jahre bekannt, als die Schwulenbewegung in den USA sich öffentlich für ihre Rechte einzusetzen begann.