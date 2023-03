»Je weniger Allgemeinwissen ich habe, desto weniger habe ich auch einen realistischen Einblick und Überblick über die Gesellschaft: Was interessiert Menschen? Was wissen Menschen?«, sagt Quizprofi Sebastian Klussmann im SPIEGEL-Podcast Smarter leben. »Je mehr Wissen ich habe, desto besser kann ich auch einschätzen, was in ihren Köpfen vorgeht.«