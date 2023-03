Hier ein Schnäppchen auf dem Flohmarkt, da ein Mitbringsel aus dem Urlaub, dann noch all die Geschenke und Erinnerungsstücke, der Papierkram und was wir noch verstauen wollen. Im Laufe der Zeit sammeln wir lauter Zeug an – meist mehr als wir brauchen, geschweige denn ordentlich lagern können.