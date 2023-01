Geben Sie ihrem Kind einen Strohhalm, mit dem es Luftblasen ins Wasser blubbern kann – auch das ist ein Rat der DLRG. Variieren Sie die Länge der Strohhalme: erst ein langer, dann ein kurzer. So kann sich Ihr Kind immer mehr ans Wasser herantasten. Noch spaßiger wird es, wenn die Kinder mit dem Strohhalm einen Tischtennisball vor sich herpusten. Das Ziel soll sein, dass die Kleinen am Ende ihr Gesicht ins Wasser legen und dort ausatmen können. Denn wer gelernt hat, im Wasser auszuatmen, verschluckt sich nicht so schnell.

Auch erste Tauchversuche des Kindes können Sie in der Badewanne spielerisch begleiten. Der Klassiker sind Tauchringe oder Tauchtiere, die das Kind wieder an die Wasseroberfläche befördern soll. Sie können auch ein Ratespiel draus machen, indem Sie unter Wasser eine bestimmte Anzahl an Fingern zeigen, die das Kind dann nach dem Auftauchen nennt. All das kann helfen, dass sich Ihr Kind schon früh mit Wasser vertraut macht.