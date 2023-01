Nun hatte mein Sohn aber gerade eine etwas schwierige Phase. Er war sehr anhänglich, wollte am liebsten immer zu Hause sein, in der Kita nicht an der Vorschule teilnehmen und hatte Schwierigkeiten, sich von uns oder seinen Bezugserzieherinnen zu trennen. Die meinten, er brauche ein gewohntes Umfeld, das ihm Sicherheit gibt. Seine Freunde zum Beispiel. Deshalb regten die Erzieherinnen an, ihn doch lieber an der Grundschule anzumelden, an die seine besten Kitakumpels gehen werden. Die ist aber deutlich weiter entfernt. Wir müssten ihn also eine ganze Weile immer bringen und abholen.