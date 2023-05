Doch dann kommt der Abend, und ich merke, dass ich etwas nachholen will, ja, auch, dass mich das schlechte Gewissen packt. Denn Zugewandtheit fängt doch mit dem Blick an! Und so drücke ich mein Gesicht an das Gesicht meiner Tochter und habe das Gefühl, dass wir beide die Nähe aufsaugen und genießen, dieses etwas schwitzige Wange-an-Wange-Liegen, das gemeinsame Atmen, Herumrollen, Drücken.

Dass sie sich heute jauchzend windet, wenn ich ihre ungewaschenen Schulkinderfüße küsse, ist für mich etwas Besonderes. Habe ich doch noch die Worte einer Kinderkrankenschwester im Ohr, als unsere Tochter verkabelt und zerstochen im Brutkasten lag mit 745 Gramm: dass Berührungen am Fuß negativ verankert seien in ihrem Gedächtnis, weil sie dort immer gepikst wurde zur Blutabnahme. Ihre Freude an Fußküssen nehme ich als Beweis: Herz schlägt Schmerz, Erinnerungen lassen sich überschreiben.