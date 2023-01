Was gibt es zum Essen?

Ein Beispiel: Beide Partner arbeiten viel, und irgendwer muss am Ende der Woche, wenn die Erschöpfung groß ist, noch den Einkauf erledigen. So ist bei uns die Tradition des »Bunten Tellers« entstanden. Es ist ein euphemistischer Begriff, andere würden es Resteessen oder einfach Junkfood nennen. Jeden Freitag gibt es das, was von der Woche übrig blieb: klein geschnittene Würstchen, den Rest Spätzle, Überbleibsel aus dem Gemüsefach in Streifen geschnitten und dazu etwas, das man lediglich in den Ofen stecken und wieder rausholen muss: Kräuterbaguette, Pizza, Lasagne. Und natürlich – das ist die Regel – muss man das Ganze gemeinsam auf dem Sofa essen, während ein Kinderfilm läuft.