Eltern sind an Weihnachten eben nicht nur Eltern, sondern oft auch selbst wieder Kinder. »Gespräche mit Vater oder Mutter haben Tücken, verlaufen oft emotional und unsouverän. Kein Wunder. Schließlich schwingt stets die gemeinsame Geschichte mit, man fällt in frühere Rollen zurück«, schreibt Anne Otto in der aktuellen Ausgabe von SPIEGEL Wissen. Hier findet man hilfreiche Tipps, wie Eltern und erwachsene Kindern besser miteinander reden können. Das kostenlose Trainingsprogramm von SPIEGEL WISSEN hilft außerdem dabei, Familienkrach an Weihnachten zu vermeiden.