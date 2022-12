Etwas weniger angestaubt, aber ebenfalls empfehlenswert ist die »Juli«-Reihe von Jutta Bauer und Kirsten Boie. Wir sind eingestiegen mit »Kein Tag für Juli«. Das war schon ein kleines Erweckungserlebnis. Juli ist so etwas wie der realistische Gegenentwurf zu Conny. Bei ihm geht ganz viel schief. Und wenn etwas schiefgeht, wird Juli sauer. Wenn er sauer ist, boxt er schon mal andere Kinder. Manche boxen zurück und sind stärker als er, »und das hat Juli bisher nicht gewusst.« Dieser Satz ist bei uns zu einer stehenden Wendung geworden. Passt erschreckend oft.

Und was gibt’s zum Essen?

Ehrlicherweise Fischstäbchen mit Kartoffelbrei. Ich hätte Ihnen jetzt erzählen können, dass ich ein aufregendes Rezept von Verena Lugert nachkoche. Aber Sie und ich wissen, dass ich das nicht tue, wenn ich mit einem Fünfjährigen zu Hause arbeite. Aber beim Durchblättern der »Nervennahrung«-Reihe bin ich auf die schwedischen Zimtschnecken gestoßen. Die werden mein Sohn und ich mal machen. Plätzchen haben wir in diesem Jahr immerhin schon fleißig gebacken.

Von Wunderminuten und kleinen Momenten

Am Schluss dieses Newsletters steht eine Entschuldigung. Gerichtet an die vielen von Ihnen, die uns nach den ersten beiden Ausgaben geschrieben haben. Wir hatten gefragt, ob es in Ihrer Familie kurze, kleine Momente gibt, die Sie mit uns teilen wollen, die wir hier (auf Wunsch anonymisiert) veröffentlichen dürfen. Und ob Ihnen vielleicht ein Name einfällt, wie wir diese Rubrik nennen könnten. Ich fürchte, nicht alle haben eine Antwort bekommen. Das beschämt mich, da ich gesagt habe, dass ich mich darum kümmere, nicht ahnend, wie viele Zuschriften wir erhalten würden.

Wenn Sie also demnächst eine Mail vom SPIEGEL bekommen: Das bin nur ich, der Ihnen dankt. Und bitte seien Sie sicher: Auch wenn wir nicht sofort antworten, lesen wir doch alles und freuen uns.

Mein persönliches Highlight kam von der Leserin Jennifer M.:

Der Sohnemann, 6, sitzt an seinen Hausaufgaben. Im Augenwinkel sehe ich plötzlich, dass er sich an jede Mathematik-Aufgabe schwungvoll einen Haken malt. »Was machst du da?«, frage ich. Da schaut er zu mir hoch und meint: »Ich mache mir Häkchen.« »Ist das nicht die Aufgabe deiner Lehrerin?« Er grinst mich an und fragt: »Wieso, Mama? Ist doch alles richtig!«

Vielen Dank für diesen Moment und die vielen anderen, die uns erreicht haben. Bitte beteiligen Sie sich weiterhin so fleißig und schreiben Sie uns an familie@spiegel.de . Und ich setze mich an die Beantwortung der Mails. Sobald mein Sohn mich lässt.

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende!

Malte Müller-Michaelis