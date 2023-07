Jetzt ist das Elterngeld zum Spar-Streitpunkt geworden zwischen FDP-Finanzminister und Grünen-Familienministerin. Wenn das gemeinsame zu versteuernde Jahreseinkommen der Eltern 150.000 Euro überschreitet, soll es kein Elterngeld mehr geben. Mein Kollege Henning Jauernig findet das falsch . Zwei Drittel der Deutschen finden es hingegen richtig, wie eine SPIEGEL-Umfrage ergeben hat. Ich auch.

Diese gut verdienenden Eltern müssen sich jetzt die Frage stellen, wie viel ihnen die Zeit mit dem Baby wert ist. Aber das sollten meiner Meinung nach auch die 75 Prozent der Väter tun, die gar keine Elternzeit nehmen, auch wenn sie Anspruch darauf haben. Und die übrigen 25 Prozent der Väter könnten sich fragen, warum sie durchschnittlich 3,7 Monate in Elternzeit sind, während die Mütter im Schnitt 14,6 Monate beim Kind bleiben. Dazu muss man auch noch wissen: Nur zehn Prozent der Väter nehmen sich mehr Zeit als die Mindestbetreuungsdauer von zwei Monaten.

In den zwei Monaten fahren viele in einen langen Urlaub, was oft dazu führt, dass den Männern eine weitere Erfahrung fehlt. Was es nämlich wirklich bedeutet, die Care-Arbeit zu übernehmen und damit auch den, wie man seit 2018 sagt, »Mental Load« herumzuschleppen. Arzttermine fürs Kind zu vereinbaren. Einen Platz für die musikalische Früherziehung zu suchen. Eine Krabbelgruppe zu finden. Dafür zu sorgen, dass immer genug Windeln da sind und die Strampler gewaschen im Schrank liegen. Ach ja, und dass fürs Abendessen nicht nur eingekauft wird, sondern dass es auch zubereitet ist. Wer schnell in den Job zurückkehrt, muss sich zudem nicht mit jenen Vorurteilen beschäftigen, mit denen Mütter sich herumplagen.

Was also ist die Zeit mit dem Baby wert? Sehr viel! Das ist meine Erfahrung, aber es ist auch Stand der Wissenschaft. Denn eine sichere Bindung schafft Vertrauen und Selbstvertrauen und ist damit Basis für die Entwicklung einer starken, krisenresistenten Ich-Identität. Das bedeutet keineswegs, dass Babys nicht schon eine Krippe besuchen können. Auch hier können sie starke und stärkende Bindungen entwickeln und sich geborgen fühlen. So war es jedenfalls bei unseren Töchtern, die wir mit sechs Monaten in der Kita eingewöhnt haben und die sehr offene Kinder wurden mit vielen Freundinnen und Freunden.

Die ersten Lebensmonate sind auch für Eltern eine intensive Erfahrung. Ich werde nie vergessen, wie unsere Tochter in meinem Arm lag und mich strahlend anlächelte und mir in die Augen schaute. Wie unsere andere Tochter sich plötzlich in den Vierfüßlerstand stemmte. Und auch das empörte Gemecker, weil es mit dem Krabbeln nicht klappte, habe ich noch in den Ohren. Es ist mir sehr schwergefallen, nach acht intensiven Monaten mit den Babys wieder zur Arbeit zu gehen. Die Vertretung meiner Vertretung fiel aus, da sah ich keine andere Möglichkeit. Schade, denke ich heute noch.