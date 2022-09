»Und wenn man in den Urlaub fährt für längere Zeit: Kühlschrank abtauen! Das ist sowieso wichtig, wird auch zu wenig gemacht. Und den Stecker ziehen. Was ich nicht mache, ist die Heizung auszuschalten, weil dann die ganze Heizung wieder hochgefahren werden muss. Da geht man runter, Temperatur auf 16 Grad – also auf einen Strich. Oder gesteuert macht sie das automatisch.«

Welche weiteren Tipps helfen, in welchen Punkten er selbst gerade noch dazulernt und wie wir solche Verhaltensweisen endlich dauerhaft in unserem Alltag etablieren, erklärt Maximilian Gege im SPIEGEL-Podcast »Smarter leben«.

Die aktuelle Folge hören Sie hier: