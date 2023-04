Meine Kinder streiten so, wie es nur Geschwister können: Darum, wer an welchem Tag die Haustür öffnen darf, wenn Mama oder Papa von der Arbeit nach Hause kommt. Darum, wer schneller die Jacke angezogen hat. Und der Kontrollblick in die Nachtisch-Schüssel des anderen, ob wirklich jeder gleich viele Gummibärchen darin hat, gehört natürlich auch dazu.