In einem Artikel mit der zu meinen Tonklumpen passenden Überschrift »Warum Sie mehr Dinge tun sollten, für die Sie kein Talent haben« beschreibt meine Kollegin Maren Keller eine mögliche Strategie, wie Familien das Scheitern normalisieren können: Die Psychologin Carol Dweck von der Stanford-Universität untersuchte die Lebensläufe von Menschen und stellte fest, dass es einen Unterschied macht, ob Eltern ihre Kinder für ihre Fähigkeiten loben – oder für den Einsatz, den sie unabhängig vom Ergebnis gezeigt haben. Diese Kinder würden lernen, dass das Wichtige sei, sein Bestes zu geben. Auf Englisch gibt es den Satz »The process is more important than the result« – also einfach machen, egal, was dabei herauskommt.