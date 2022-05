»Das ist nicht notwendig, es geht auch ohne«, sagt die Wissenschaftsjournalistin und Ratgeberautorin Nicola Schmidt im SPIEGEL-Podcast »Smarter leben«.

»Wenn ich das Kind gehirngerecht erziehen will, wenn ich will, dass es was lernt, also moralische Werte oder was ich von dem Kind erwarte, dann ist Schimpfen total ineffektiv. In dem Moment, in dem ich das Kind unter Druck setze, schaltet sich nämlich genau der Teil des Gehirns ab, den es zum Lernen braucht.«