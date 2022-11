Oft driften nach der Geburt von Kindern die Lebenswelten der Elternteile auch ein wenig auseinander. Gerade dann, wenn ein Elternteil zu Hause die Kinderbetreuung übernimmt und die andere Person arbeiten geht. Die Lebensmittelpunkte unterscheiden sich dann deutlich, und dadurch auch die Bedürfnisse. Dann passiert es schnell, dass sich beide Elternteile in dem, was sie leisten und was sie gerade brauchen, nicht gesehen fühlen. Und beiden fehlt die Zeit für vieles, was früher wichtig war – als Einzelperson, aber auch als Paar.