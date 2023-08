Und dann gibt es noch diese lesenswerten Interviews meiner Kollegin Jule Lutteroth, die nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene hilfreich sind:

Ernährungspsychologin über Süßigkeiten und Fast Food: »Immer nur Nein zu sagen, ist schwierig«

Das merke ich mir: »Eltern sollten Kinder nicht zum Aufessen drängen...Ich würde auch sagen, dass man Kinder nicht zum Probieren zwingen sollte. Es ist gut, sie zu animieren, auch immer wieder. Lehnt ein Kind ein bestimmtes Nahrungsmittel ab, sollte man nach dem Warum fragen, also etwa ›Wie schmeckt es denn für dich?‹ Das schärft das Bewusstsein, übt Achtsamkeit und auch die Ausdrucksmöglichkeiten für Lebensmittel.« (Ernährungspsychologin Katja Kröller)

Und das auch: »Wir wissen: Je öfter ein Lebensmittel auf den Tisch kommt, desto eher probiert ein Kind es auch. Doch bis die Präferenz steigt, muss es schon 10- bis 16-mal angeboten werden.« (Ernährungspsychologin Katja Kröller)

Das merke ich mir, auch wenn ich nicht betroffen bin: Es gibt effektive Verhaltenstherapien, zum Beispiel das Habit Reversal Training (HRT) oder Entkopplung.

Albträume und Nachtschreck: Wenn nachts die Panik kommt

Das merke ich mir: Es gibt tatsächlich so etwas wie eine Albtraumtherapie. »Das Kind malt die Schlüsselszene des Albtraums auf, dann fragt man das Kind: ›Was kannst du tun, damit du weniger Angst hast?‹. So versucht man, die Fantasie des Kindes anzuregen, um die innere Einstellung zu ändern und das Zutrauen zu sich selbst zu stärken. Angst zu haben, bedeutet für das träumende Kind dann nicht mehr, ich muss aufwachen, um mich aus der schlimmen Situation zu retten, sondern: Mir wird im Traum schon etwas einfallen, was mir hilft.« (Traumforscher Michael Schredl)

Bevor ich Ihnen noch ein wirklich praktisches Rezept von unserer Kochkolumnistin Verena Lugert empfehle, nämlich die Spaghetti al Limone, will ich noch schnell meine Frage loswerden: Machen Sie sich auch manchmal zum Affen bei Ihren Kindern? Und haben Spaß dabei? Und welche Tricks hat Ihr Nachwuchs drauf, dass Sie das ungezogene und unerzogene Kind schon fast bewundern für seine Gewitztheit?

Es gibt übrigens ein Erziehungsscheitern meiner Eltern, das noch Jahrzehnte später offensichtlich ist: Ich trage bis heute keine Hausschuhe.

Eine so gute Begründung wie der kleine Junge, mit dem ich früher einmal in einer Studentinnen-WG zusammenwohnte, hatte ich damals sicher nicht. Dieser antwortete auf den Befehl seiner Mutter »Hausschuhe!« mit den Worten: »Die passen nicht zu meinem Revolver!« Wenn Sie jetzt anfangen zu grübeln, ob Revolver im Kinderzimmer erlaubt sind oder nicht, lesen Sie doch noch schnell diesen Artikel: Ist es okay, Spielzeugwaffen zu verschenken ?

Ich verabschiede mich mit den Zeilen unserer Leserin Katrin Wedding, die schrieb, sie würde sich regelmäßig in unserem Elternabend-Newsletter wiederfinden. Das freut uns natürlich sehr! Man kann das durchaus wörtlich nehmen, denn sie und ich haben sogar dieselben Mitbewohner, wie wir nach diesem Text festgestellt haben:

»In unserem Fall haben Ernie und Bert ca. 45 Jahre in meinem Kinderzimmer auf ihren Umzug in das Kinderzimmer unseres Sohnes (3) gewartet. Nach einer Entstaubung in der Waschmaschine musste ich lediglich Bert mit neuen Augenbrauen bestücken und Ernie die Hose festnähen. Ansonsten sind sie für ihr Alter erstaunlich fit und toben mit unserem Sohn immer noch sehr gelenkig durchs Kinderzimmer – HERRLICH«

Ich wünsche Ihnen noch schöne Sommerwochen – barfuß, in Hausschuhen oder mit festgenähter Hose.

Herzlich,

Ihre Sandra Schulz