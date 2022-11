Malte Müller-Michaelis, geboren 1981, leitet das Ressort Leben im SPIEGEL, empfindet sich manchmal aber als fleischgewordenes Kleinbürgerklischee mit einer Frau und einem Sohn in einem Reihenhaus. Oft fragt er sich: a.) warum sein Leben eigentlich nicht langweiliger ist; b.) wie das all die anderen machen, die Groß- und Patchworkfamilien, die Alleinerziehenden, selbst die Haustierhalter mit ihrer zusätzlichen Verantwortung und: c.) ob er eigentlich das Recht hat, gestresst und angestrengt zu sein, wo bei ihm doch alles vergleichsweise einfach sein müsste. Meist entscheidet er sich für: Ja.

Sandra Schulz, geboren 1975, hat eine Tochter mit Downsyndrom und findet, sie seien eine normale Familie mit einem normalen Maß an Glück. Und doch ist manches anders in ihrem Leben zu dritt. Was sie an ihrer Tochter besonders liebt: eine unerschrockene Begeisterungsfähigkeit. Wenn es ihr selbst mal an Begeisterung fehlt, denkt sie deshalb an die Worte ihrer Siebenjährigen: »Na ja, klappt schon, Mama!« Zum Beispiel beim gemeinsamen Urlaub im Wohnmobil.