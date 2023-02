bei uns zu Hause wohnt der Energieminister. Er ist neun Jahre alt, er ist mein Sohn, und er faltet seine Mitbewohner zuverlässig zusammen, wenn mal wieder jemand vergessen hat, das Licht in einem Zimmer auszumachen. Zu recht natürlich.

Der Energieminister und sein Zwillingsbruder besuchen eine Grundschule, die sich Klimaschule nennt. Davon gibt es mehr als 70 in ganz Hamburg. Sie haben das Ziel, den Umweltschutz strukturell in den Schulalltag einzubinden, etwa indem sie »Klimadetektive« ausbilden und Projektwochen zur Müllvermeidung oder zum Stromsparen planen. Und wenn in der Stadt Klimastreik ist, gibt es in den Klassen Fridays-for-Future-Aktionen.

Eine gute Sache? Oder ist die Klimakrise ein Thema, das Kinder im Grundschulalter überfordern oder gar zu stark belasten könnte?

Kann man so sehen oder so. Ich halte es für wichtig, dass Kinder bereits früh erfahren, wie brenzlig die Lage unseres Planeten ist. Es gilt wie immer: Der Ton macht die Musik. Damit es sie nicht in große Ängste stürzt, betone ich bei meinen Bemühungen um Nachhaltigkeit die Gründe für mein Handeln: Warum wir nicht mit dem Auto zum Bäcker fahren, sondern mit dem Rad die Brötchen holen, warum ich gern secondhand kaufe und warum es nicht die beste Idee ist, mit dem Flugzeug in den Urlaub zu fliegen . Ich habe das Gefühl, dass die Kinder sich dann nicht hilflos fühlen angesichts der Erderwärmung, sondern handlungsfähig – im Rahmen unserer Möglichkeiten.