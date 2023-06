Selbst- und Landesverteidigung Die Bundeswehr will meine Teenager-Tochter anwerben? Helm ab!

Bei uns kam eine Postkarte an, adressiert an meine 16-jährige Tochter. Als wüsste sie, was Postkarten sind. Sie soll eine Ausbildung bei der Truppe machen. Nun fürchte ich um meine Sicherheit.