Für den nur wenige Tage später anstehenden Vatertag hat er es dann sehr viel leichter: Tilmann ist ja in die juristischen Fußstapfen von Papa Berthold gestiegen und mit einer Juristin verheiratet. Bei so viel Rechtsbewusstsein, auch im Hinblick auf Datenschutz, bietet sich doch eine aus der Bundestagsbibliothek stiebitzte Erstausgabe des Grundgesetzes an. Danach lädt er Papa noch ein zu einem Stadionbesuch, möglichst des heimischen TSV Kirchdorf, denn Tilman, so lässt er die Welt wissen, liebt Fußball, denn, so sein im Internet verbreitetes Motto: »Fußball ist mehr als ein 1:0«

Joho, denkt man da gleich als Libero im Geiste, wo er Recht hat, hat er Recht der Rechtsfuß. Manchmal ist es auch ein 2:0. Oder 1:3. Oder ein fettes Eigentor: MAGIC TILMAN!

Man wird ja schnell mal unfair, wenn man sich so reinsteigert. Mea culpa. Und vielleicht ist auch der Kubanische Post nur ein Schrei des kleinen Tilman in ihm nach Liebe und Hilfe. Deshalb ein konstruktiver Vorschlag: wie es der Zufall will, hat Kuban Ende diesen Monats Geburtstag: wie wäre es, wenn alle Eltern ihm zu diesem Anlaß die Basteleien ins Büro schicken, die sie in diesem Jahr zum Mutter- und Vatertag erhalten haben? Kuban wäre für den Rest seines Lebens versorgt! (Büroadresse? Internet!)

Ob das mit dem Zusatz »Porto zahlt Empfänger« dann auch funktioniert, weiß ich nicht genau. Da sollte man sicherheitshalber vorher in dem Bundestags-Büro telefonisch nachfragen (Nummer? Internet!)

Unter den Einsendungen, die ihn glücklich machen, so stelle ich es mir vor, könnte man auch neue Entwürfe und Vorschläge für sein nächstes Wahlplakat mogeln: »Kuban: ich bastel für Sie« wäre mein Vorschlag. Oder: »Kuban: Der weiß, wo Sie wohnen!« Copyright ist hiermit der Partei gespendet (Quittung bitte ans SPIEGEL-Büro schicken. Adresse? Internet!)

Kuban könnte auch im Parlament anregen, mal einen Erzieherinnen- und Erzieher-Tag einzuführen statt Mutter- und Vatertag – und dann die Eltern basteln lassen. Herr Kuban wird gewiss gerne ein privates Teilhabe- und Bildungsprogramm auflegen, über das wir an die Materialien kommen: Bürgergeld für Bürgerliche, Büchergeld für Bastelanleitungen.

Versöhnlich wäre es, wenn er ein paar Sozialstunden leistet in der von ihm verfemten Kita (Resozialisierung statt Strafe). Dort bastelt er dann Blüten für´s Personal aus mitgebrachten echten 100-Euro-Scheinen: Diäten für Diversität und Dankbarkeit. Immerhin hat er mal verkündet: »Mein Ziel ist es, dass wir als Union zur modernsten Partei Europas werden!«

Auf dem Weg dorthin braucht er noch ein wenig unser aller Unterstützung.