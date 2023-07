Familiennewsletter Endlich Ferien(betreuung)!

Fakt ist: Irgendeine Art der Betreuung müssen berufstätige Eltern herzaubern, wenn die Sommerferien anstehen. Nach dem letzten Schultag ist vor dem ersten Ferientag. »Schulpflichtige Kinder haben in Deutschland übers Jahr verteilt drei Monate frei, und zwar allein im Sommer 30 Tage am Stück«, schreibt meine Kollegin Silke Fokken in einem lesenswerten Essay , der sich darum dreht, wie das deutsche Schulsystem jahrzehntelang mit der Hausfrauenehe kalkulierte.

Erwerbstätige Eltern haben in der Regel Anspruch auf sechs Wochen Urlaub. »Man muss kein Mathegenie sein, um zu erkennen, dass da etwas nicht passt«, schreibt Silke. »Mit größter Selbstverständlichkeit wird von der Politik jedoch angenommen, dass Eltern die Quadratur des Kreises bewältigen und die Ferienbetreuung irgendwie organisiert bekommen.«

Zugegeben, ich haderte anfangs damit, die Kinder für die Ferienbetreuung anzumelden. Nicht wegen der Kosten – für eine Woche Betreuung in der Schule sind in Hamburg von Klasse 1 bis 8 maximal 90 Euro fällig, abhängig vom Einkommen. Vor allem fände ich es schön, wenn mein Mann oder ich sechs Wochen lang mit den Kindern in den Tag hineinleben könnten und morgens bei Kaffee und Kakao entscheiden würden: Bücherhalle, Badeanstalt oder Brettspiele?

Dabei ist mein Zaudern völlig unnötig. Denn ich zähle zu den Glücklichen, deren Kinder gern in den Sommerferien in die Schule gehen. Sie mögen es, einen ganzen Vormittag lang in den Räumen spielen zu dürfen, in denen sie sonst lernen, warum man das Wort Gänse mit »ä« schreibt und nicht mit »e«.

Als ich sie diese Woche morgens zur Schule begleitete, spielten Kinder in der Aula Schach, Monopoly, oder sie bauten irre Konstrukte aus Dominosteinen, andere düsten mit Fahrzeugen über den Schulhof. Nach dem Frühstück begrüßte eine der Pädagoginnen die Kinder mit »Buenos días« und gab ihnen Unterricht in ihrer Muttersprache Spanisch, andere zimmerten neue Holzhäuser auf dem Bauspielplatz. Ach ja, meine neunjährigen Zwillinge haben sich für den Fußballkurs entschieden.

Also alles gut mit dem Prinzip Ferienbetreuung? Nicht ganz.

Ich weiß von Familien, deren Töchter oder Söhne keine Lust haben, nach dem Zeugnistag weiter in die Schule zu gehen. Vielleicht weil sie ausgelaugt sind. Vielleicht weil sie morgens ausschlafen wollen. Vielleicht auch weil sie mehr von ihren Ferien erwarten, als auf dem Schulhof zu spielen. Auch schwierig: Die über die Schule buchbaren Betreuungswochen liegen ausgerechnet so, dass sie nicht zum Urlaub passen, den die Eltern im Job genehmigt bekamen.