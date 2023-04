Familiennewsletter Jeder Zwilling ist anders

Das jüngste Gericht

Freiraum zu geben, ist für Eltern allerdings oft anstrengender und schwieriger, als Regeln zu definieren und mit Sanktionen deren Einhaltung durchzusetzen. Eine meiner Töchter liebt Risotto, die andere kann es nicht leiden. Sie isst gerne Couscous, was ihre Zwillingsschwester wiederum nicht mag.

Eine verbringt am Wochenende gerne Zeit in unserer Holzhütte am Deich, die andere ist lieber zu Hause und schaut eine Serie. Was also macht man als Eltern? Zwei Gerichte kochen? Die Wochenenden getrennt verbringen? Alles abwechselnd, sodass garantiert ein Kind muffelig ist? Ich suche immer noch nach der richtigen Antwort.