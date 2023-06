Erst habe ich geschluckt, dann geantwortet, dass sie recht habe, der Tonfall sei nicht angemessen gewesen. Und als sie mit ihrem Pony in der Halle verschwunden war und ich einen Spaziergang mit dem Hund machte, bin ich ins Nachdenken geraten: Wieso genügt mein Gefühlsmanagement meinen eigenen Ansprüchen nicht? Wieso hat mich der Zeitdruck die Kontrolle verlieren lassen? Mir war es immer wichtig, dass unsere heute 14-jährigen Zwillingstöchter ihre Emotionen wahrnehmen, akzeptieren und leben, aber auch, dass sie ihre Gefühle regulieren können und ihnen eben nicht ausgeliefert sind. Auch dann nicht, wenn, wie in meinem Fall, die Aggression ein Stresssymptom ist. Ich wollte ein gutes Vorbild sein.

Ich weiß nicht, wie oft ich unter meiner Anspruchslatte durchgerannt bin. Aber ich bin ziemlich sicher, dass ich damit nicht allein bin. Das tröstet ein bisschen. Die Erziehungsexpertin und Bestseller-Autorin Nora Imlau hat dazu in einem Interview gesagt: »Heutzutage sind Eltern meist sehr gut informiert über Erziehung. Das Wissen hilft ihnen, setzt sie aber gleichzeitig unter Druck, da sie ständig das Gefühl haben, diesem Ideal nicht gerecht zu werden. Deshalb ist es ein wichtiges Element meiner Arbeit, zu betonen, dass Eltern nicht perfekt sein müssen.«

Man muss also nicht immer alles richtig machen, aber es ist wichtig, dass man sich bei den Kindern für eigenes Fehlverhalten ihnen gegenüber entschuldigt und es erklärt. Toll fühlt man sich trotzdem nicht. Also ich jedenfalls nicht.

Auch nicht gerade leicht ist es umgekehrt für Eltern, mit dem Wutanfall ihres Kindes umzugehen, zum Beispiel, wenn manches nicht so läuft, wie das Kind es sich wünscht. Wenn es nur eine Kugel Eis gibt statt zwei. Wenn das Kind im Winter eine dicke Jacke anziehen soll. Wenn die Schulaufgaben erledigt werden müssen. »Frustriert sind Kinder schnell. Oft einfach deswegen, weil sie nicht bekommen, was sie gern hätten. Kinder wissen, was sie wollen – nicht, was sie brauchen«, erklärt der Ratgeber-Autor Mathias Voelchert . »Beschädigt werden Kinder, wenn sie in ihrer Integrität verletzt werden, durch Bestrafungen, Drohungen, Angstmacherei. Dann erlebt sich das Kind als Ding. Und das wollen Kinder nicht, das wollen Menschen nicht. Menschen wollen individuell als Subjekt gesehen werden und nicht als Objekt behandelt werden.«

Eltern wollen das auch nicht. Aber man kann sich schon mal wie ein Haushaltsgegenstand behandelt fühlen, wenn einem »Geh raus und mach die Tür zu« entgegengebrüllt wird, weil man beim Chillen stört, indem man die frisch gewaschene Wäsche ins Zimmer bringt.

Wie gehen Sie und Ihre Kinder mit Emotionen um? Haben Sie auch manchmal das Gefühl, sich nicht unter Kontrolle zu haben? Schreiben Sie es mir gerne an familie@spiegel.de .