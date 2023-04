Meine Lesetipps

Der wahre Grund, warum ich so viel Respekt davor habe, dass unsere Kinder nun hin und wieder zum Spielen ein Handy nutzen, hat sicher mit meiner Unkenntnis zu tun. Ich habe als Kind oder Jugendliche selbst nur selten Computerspiele gespielt, besaß nie einen Gameboy und bin bisher keinem einzigen Handyspiel verfallen.

Gerade für jemanden wie mich wäre es wohl gut, sich mit den Risiken zu beschäftigen, die etwa Spiele-Apps und Social Media speziell für Kinder mit sich bringen. Und ganz sicher wäre es gut, einfach mal mitzudaddeln – soll Spaß machen, hab ich gehört.

Achtung! Jetzt wird’s analog. Meine Kinder lieben nicht nur die digitale Welt der Pokémon. Sie haben davon auch Plüschtiere (Shiggy, Pikachu und Evoli) und sind verrückt nach einem 336 Seiten dicken Lexikon, in dem alles steht, was man über Pokémon wissen muss. Und sie verbringen viele Stunden am Tag damit, zeichenblockweise Papier mit den Monstern zu bemalen oder sich gar neue auszudenken.