Familiennewsletter Was will die Mama bloß alles von mir?

Doch was machen wir als Eltern, wenn wir enttäuscht sind, wenn sich unsere Vorstellungen nicht realisieren ? Wie verabschieden wir uns von den Bildern in unserem Kopf, die unseren Kindern nicht entsprechen?

Das jüngste Gericht

Darf man sich also, um ja keinen Druck auszuüben, nicht über Ähnlichkeiten freuen, über geteiltes und weitergegebenes Glück? Ich finde doch. Tanzen gehört zu diesen Dingen, die meine Tochter und ich beide lieben. Und Salziges, Herzhaftes. »Ich bin kein süßer Typ«, sage ich gern. Eine Ausnahme aber gibt es: Kaiserschmarrn. Als ich neulich so einen Schmarrn in der Pfanne zubereitete, meinen ersten zu Hause, ohne Berggipfel, waren wir beide so gierig, dass wir tatsächlich zu spät zur Tanzstunde kamen. Es war – zugegeben – kein Rezept aus dem SPIEGEL-Archiv, weil ich keine Vanilleschote im Haus hatte. Aber wer weiß, ob das Glück nicht noch steigerbar ist mit diesen Tricks unserer Koch-Kolumnistin Verena Lugert?

Mein Moment

Ich habe übrigens nachgeschaut, von wem das Zitat mit der Bibliothek stammt: Erasmus von Rotterdam. Und dabei bin ich auf einen anderen Spruch gestoßen, der mir sofort gefallen hat: »Heimat ist da, wo man sich nicht erklären muss.« Und das heißt für mich: Heimat ist meine Familie.

Eigentlich wollte ich mit diesem Satz enden. Aber dann habe ich diesen Text aus der aktuellen SPIEGEL-Ausgabe gelesen , der mich umgehauen hat, weil er so liebend und so verzweifelt ist: Ein Vater erzählt von seiner 14-jährigen Tochter, die sich selbst verletzt. Mit einem Messer. Wieder und wieder. Es ist ein Text, den man nicht mehr vergisst, auch deshalb, weil er zeigt: Jede Wunde, die dem eigenen Kind zugefügt wird, schmerzt am eigenen Leib. Auch das bedeutet Familie.

